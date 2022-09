Reading, conferenze, giochi e lezioni di mastri birrai: quello che c’è da sapere su #Inbiblioteca 2022

“Inbiblioteca”, il format di iniziative culturali ed eventi organizzati dalla Biblioteca Civica di Varese è arrivato alla sua quinta edizione autunnale.

Un insieme di eventi che hanno lo scopo di aprire e far conoscere la biblioteca alla città, come ha spiegato questa mattina, giovedì 15 settembre, presso la conferenza stampa di presentazione ospitata nella sala Matrimoni del Comune di Varese, l’Assessore alla cultura Enzo Laforgia: “Come avviene ormai da alcuni anni, la nostra biblioteca si presenta come un vero e proprio laboratorio, in grado di intercettare i bisogni dei suoi numerosi utenti e offrire risposte pensate e progettate insieme a chi già opera nei settori più diversi dell’animazione sociale”.

Il tema di questa edizione è l‘odissea, filo conduttore che unisce tutti gli appuntamenti dedicati sia ai giovani che adulti: “Sono sempre attratta dalle proposte interessanti e dall’aspetto ludico scelto per questa iniziativa – ha poi raccontato la consigliera comunale Manuela Lozza – ma soprattutto da tutta l’organizzazione e il concentrato di lavoro impegnativo che viene fatto per realizzarla, ci aspettiamo una grande partecipazione della cittadinanza”.

Reading, conferenze, giochi da tavolo, giochi di ruolo, lezioni di esperti mastri birrai e interessanti collaborazioni, animeranno il Comune di Varese e i suoi cittadini dal 16 settembre al 4 dicembre.

IL PROGRAMMA

Sabato 16 SETTEMBRE ore 17:30

“Alveare di storie”: laboratori, letture animate ed esperienze ludiche a cura di PROGETTO ZATTERA APS

Un percorso per grandi e piccini, da condividere insieme per assaporare il piacere della scrittura creativa. Durante l’incontro saremo guidati da un maestro della scrittura per

l’infanzia, due volte vincitore del premio Andersen grazie alla sua capacità di raccontare con il cuore i piccoli segreti che si nascondono in un ricordo. La partecipazione al laboratorio non richiede competenze particolari, è suffi ciente la voglia di divertirsi raccontando una storia. L’incontro è rivolto anche all’adulto che accompagnerà il minore.

Età consigliata: 8 – 12 anni

“Sei un mito”: laboratorio di scrittura creativa con l’autore per ragazzi Antonio Ferrara

Un viaggio dentro l’avventura per raccontare la storia di Ulisse attraverso personaggi e animali reali, come le api, e fantastici, come sirene, Ciclopi e altri mostri mitologici. Un’esperienza ludica di cinque incontri per entrare nel teatro della letteratura europea attraverso i suoni, i canti e le parole di un mondo distante e arcano, ma che si rinnova ogni giorno attraverso letture e interpretazioni.

25 SETTEMBRE 2022 ore 16.00 e 7 OTTOBRE 2022 ore 17.30

“Se fosse viaggio”: lettura animata a cura di Martin Stigol

Un racconto nascosto in un vecchio rotolo di carta, dove si narra il viaggio di un guerriero che ritorna a casa dopo una lunga avventura. Un’antica storia legata al tronco di un albero; ogni sera si snoda il racconto per iniziare il giorno seguente dall’inizio, come se non ci fosse mai stato.

Età consigliata: 3 – 12 anni.

Caccia al tesoro nel giardino

Un gioco di una volta, che permetterà di avventurarsi nel giardino nascosto di Penelope e scoprire i segreti di un cane chiamato Argo, immergendosi completamente nella storia dell’Odissea e svelandone ogni mistero.

Un percorso ludico e didattico per grandi e piccini, per leggere l’Odissea attraverso piccoli rotoli di carta e riscoprire insieme i luoghi

e i personaggi di un classico eterno.

18 SETTEMBRE 2022 ore 17.00

Master in cultura birraia: lezione di storia brassicola

Incontro con l’autore Simonmattia Riva e presentazione del libro “La cultura birraia nelle antiche civiltà” (ELSWR, 2022). Un incontro per gli appassionati di birra, di storia e letteratura antica, sotto la guida di uno dei massimi esperti italiani di birra artigianale, che vi racconterà le vere “ricette antiche” e vi descriverà le “birre storiche”, sopravvissute nei secoli e ancora oggi in commercio. Verranno proposte inoltre le “birre artigianali storiche” di Varese e dintorni.

8 OTTOBRE 2022 ore 21.00

Ecosistema in gioco: Sessione di giochi da tavolo a cura dell’APS IN LUDO VERITAS.

La crisi climatica che stiamo vivendo sta cambiando profondamente molti ecosistemi, e di conseguenza sta mutando anche il processo evolutivo di piante, animali e del territorio. Il mondo dei giochi da tavolo ha preso molti spunti da questo problema, per creare giochi che spaziano da soluzioni green che contrastano l’inquinamento (una delle cause del cambiamento climatico), fi no a giochi incentrati sull’evoluzione delle specie animali. A proposito di animali, giocando incontreremo proprio loro negli habitat naturali e negli zoo, per salvaguardare le specie più a rischio che hanno perso i loro ecosistemi naturali. Ma perché non spingersi più in là e pensare ad ecosistemi sotto il mare o su altri pianeti?

30 OTTOBRE 2022 ore 17.00

Master in cultura birraia: lezione di epica e geografia

Incontro con Andrea Camaschella, autore de “L’Atlante dei Microbirrifi ci” (Libreria Geografi ca, 2021). Un viaggio che parte dal centro-Sud e corre sulle tracce di Ulisse cercando i birrifi ci che avrebbe incontrato, per terminare nelle storie di birra dei produttori varesini. Nella prima parte dell’incontro, dedicato all’Odissea, ci divertiremo a scoprire quali birre avrebbe bevuto oggi Ulisse in Italia nel suo avventuroso viaggio verso casa, ricostruendo il suo percorso secondo le più recenti analisi storiche e sovrapponendole ai birrifi ci che Andrea ha scoperto e inserito nel suo “Atlante dei Microbirrifi ci”. Nell’Atlante stesso vengono citati i principali produttori varesini: la seconda parte dell’incontro sarà un’occasione anche per riunirli e discutere con loro davanti al pubblico delle loro storie, dei loro viaggi e dei loro amori (e dolori). Tra una peripezia e l’altra non mancherà la buona birra locale ad accompagnare il pubblico tra epica, geografi a, amore e fantasia.

30 OTTOBRE 2022 ore 10.30 e 4 DICEMBRE 2022 ore 15.00

“I canti della grotta”, narrazione teatrale giocosa

Narrazione teatrale in cui, attraverso giochi di ombre e suggestioni musicali, viene messa in scena la grotta di Polifemo: “una sera d’estate, una combriccola di marinai si ritrova a deridere un solitario gigante, che abita su un’isola sconosciuta. Senza saperlo, dall’altra parte del mare, c’è un giovane che scrive una lettera mentre un cane prova ad inviare un messaggio dentro una vecchia bottiglia di vino…”

Età consigliata: 3 – 12 anni.

Laboratorio di disegno a matita “Un alveare da leggere”

Partecipando a questo laboratorio di disegno a matita, i bambini potranno dare sfogo alla propria creatività e potranno costruire un proprio piccolo libro di cartone, un “alveare di storie” sulla mitologia greca.

Età consigliata: 3 – 12 anni

4 NOVEMBRE 2022 ore 20.30

Mettiamoci in gioco (di ruolo): not the end One-shot con la partecipazione del creatore del gioco Claudio Pustorino.

Incontro a cura di COMICARTE “Not the End” è un gioco di ruolo che narra le avventure di Eroi disposti a rischiare tutto per ciò che considerano importante, e lo fa con un sistema di gioco originale chiamato HexSys. Creato da Claudio Pustorino per Fumble games, nasce come campagna kickstarter nel 2019 e dopo solo 47 minuti dal lancio del progetto il gioco è già completamente fi nanziato! Ottiene subito un successo straordinario tanto da vincere l’ambito premio “Gioco di ruolo dell’anno” a Lucca Comics & Games 2020. Claudio Pustorino ci racconterà la nascita di splendido gioco e ci accompagnerà come master in un’avventura creata appositamente.

6 NOVEMBRE 2022 e 3 DICEMBRE 2022 ore 15.00

I racconti nel racconto: i “racconti falsi” nell’Odissea

Presentazione a cura della Biblioteca di S. Ambrogio “Legger Mente”

Relatrice, Nerella Botta. Nei due incontri tenuti prima dell’estate abbiamo rivolto l’attenzione al racconto che Odisseo fa delle sue avventure nel lungo flashback alla corte dei Feaci. In questa ripresa autunnale vogliamo invece focalizzare il nostro interesse su una parte forse

meno conosciuta del poema omerico: i “racconti falsi” che Odisseo, una volta sbarcato a Itaca, rivolge ad Atena, a Eumeo, ad Antinoo, a Penelope e al padre Laerte. In essi egli si rivela ancora una volta uomo dal “multiforme ingegno”, capace di alternare, nel piano della narrazione, il vero al falso, offrendo racconti menzogneri, ma sempre credibili, per mettere alla prova i propri interlocutori e provarne la fedeltà.

13 NOVEMBRE 2022 ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00

Escape room: il viaggio dell’eroe, il viaggio di Ulisse, le nostre piccole e grandi odissee.

Non è un incubo, ma l’esperienza che vi aspetta nel meraviglioso Palazzo Estense, sede della Biblioteca Civica di Varese.

Cooperativa Mondovisione e Teatro San Teodoro, supportati da un gruppo di giovani volontari del servizio civile del Comune di Varese, hanno preparato un’Escape Room che vi porterà nel 700 a.C., dove vestirete i panni di Ulisse per sfuggire a una vera e propria Odissea di prove e tranelli e, forse, trovare la via d’uscita, la vostra Itaca. Un’avventura che ci mette di fronte al mito ma anche alle sfide quotidiane nostre e del mondo. Riusciranno la cultura e l’ingegno a rendere Varese (e il mondo) un posto migliore?

Prenotazione obbligatoria.

19 NOVEMBRE 2022 ore 18.00

Reading a cura dell’APS PAROLE IN VIAGGIO

Possiamo senz’altro dire che le donne dell’Odissea sono sostanziali al racconto, imprescindibili: senza di loro il poema non avrebbe il suo scheletro. Ulisse non ne ha paura, sa che il loro potere è come l’acqua: non può essere affrontato con la forza, ma occorre invece farsi trasportare, abbandonarsi alla corrente. L’eroe quindi si affida alle loro cure, ma sempre finisce per non ascoltarle, seguendo il suo desiderio di sfida e la sua sete di conoscenza. Con questo progetto abbiamo voluto riunire le voci delle donne dell’Odissea che la letteratura moderna ci consegna. Voci con toni inattesi o sottovalutati. Voci di donne inascoltate, ma tutte da ascoltare.

20 NOVEMBRE 2022 ore 17.00

Master in cultura birraia: birra e formaggio Incontro con l’autore Simone Cantoni e presentazione del libro “Birra e Formaggio”

Non c’è dubbio che Ulisse durante i suoi viaggi abbia mangiato del formaggio, probabilmente di capra, prodotto tipico della civiltà pastorale…e siamo certi, ci abbinò una buona birra! In cattedra, il maestro degli abbinamenti tra birra e cibo Simone Cantoni (giornalista e scrittore anche per Slow Food e docente nazionale ONAF) che in occasione della presentazione del suo libro svelerà importanti elementi sulla produzione del formaggio ed i suoi abbinamenti alla birra: un viaggio in parallelo tra alcune specialità casearie (in questo caso varesine) e le loro preziose tradizioni, accostate a tre birre artigianali del territorio.