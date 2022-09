Recidivo senza assicurazione, nei guai un automobilista a Sesto Calende

La chiusura del ponte di ferro che scavalca il fiume Ticino tra Lombardia e Piemonte e le conseguenti misure per regolare la viabilità, hanno causato anche un aumento dei controlli sui veicoli in transito da parte delle forze dell’ordine.

Durante un’operazione legata a questo ambito, gli agenti della Polizia Locale di Sesto Calende hanno individuato una vettura priva della copertura assicurativa obbligatoria che transitava nella zona. Dopo un controllo più approfondito, è emerso che si trattava di una recidiva, visto che pochi mesi fa lo stesso veicolo era già stato controllato e sanzionato.

La pattuglia ha quindi intuito il percorso che avrebbe svolto il conducente e lo ha raggiunto nei pressi della sua abitazione di Castelletto Ticino, dove si era diretto dopo aver lasciato Sesto forse insospettito dalla presenza degli agenti. In questo caso le sanzioni sono ampliate rispetto alla prima infrazione (l’uomo dovrà pagare circa 1.800 euro di multa) e inoltre, quando l’auto sarà dissequestrata, subirà comunque un ulteriore fermo. Infine al conducente sarà ritirata la patente per un periodo che può andare da uno a tre mesi.

Quella della mancanza di un’assicurazione valida è una infrazione che la Polizia Locale di Sesto Calende sta sanzionando con una certa frequenza nell’ultimo periodo. Gli uomini del comando della città del Basso Verbano proseguono comunque i propri controlli, con una certa intensità soprattutto nelle ore serali e nel fine settimana. Pochi giorni or sono in questa attività sono stati fermati due giovani che viaggiavano sulla stessa vettura, il guidatore con un tasso alcolemico superiore al consentito e il passeggero con un quantitativo di marijuana nascosto tra gli slip.