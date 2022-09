Regione Lombardia riconosce un aumento ai compensi per i soccorsi sanitari del 118

Regione Lombardia aumenta i compensi per le prestazione di soccorso sanitario extraospedaliero. L’aumento, entrato in vigore dal primo settembre scorso, è contenuto in una delibera di giunta che ha stanziato 460.000 euro con un aumento del 42% rispetto a quanto previsto fino a oggi. Aggiornate anche le tariffe per i servizi di trasporto sanitario e sanitario semplice e la valorizzazione e potenziamento dei percorsi formativi per il personale addetto questi servizi.

«Da anni – commenta la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti – gli enti del terzo settore che svolgono l’attività di emergenza urgenza ne chiedevano un aggiornamento che finalmente oggi andiamo a concretizzare. È un argomento che con i referenti del mondo del volontariato impegnato nel soccorso di emergenza urgenza avevamo affrontato confrontandoci lo scorso luglio. Proprio il tema delle tariffe era stato uno degli argomenti di più stretta attualità».

La delibera prevede poi di demandare ad Areu la predisposizione, entro 30 giorni, di un progetto complessivo di revisione e sviluppo per il potenziamento dei percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di soccorso.

La richiesta di maggiori incentivi era emersa nei mesi estivi in occasione delle criticità nell’organizzazione del servizio di emergenza urgenza del 118. La carenza di figure professionali da una parte e l’aumento del’attività chirurgica del 110% con retribuzioni maggiorate dall’altra avevano creato dei problemi nell’organizzazione dei servizi sulle automedica.

Proprio nel Varesotto prima l’Asst Sette Laghi aveva dovuto sospendere nel mese di luglio la guardia notturna dell’automedica su Luino mentre è dall’inizio di agosto che l’asse valle Olona ha ridotto a 12 ore la presenza dell’auto con il medico all’ospedale di Gallarate.

«È un atto – aggiunge l’assessore – che va nella direzione di favorire e sostenere il lavoro preziosissimo di quello che è un vero e proprio esercito del bene, come già accaduto con le delibere su videosorveglianza e guardie giurate per la sicurezza degli operatori e sulla organizzazione dei posti letto per la riduzione dei tempi di attesa nei Pronto soccorso. Oltre alle tariffe, ferme dai tempi della lira – conclude l’assessore – sono molto soddisfatta anche per il via libera alla progettualità dei percorsi formativi atti a sostenere il reclutamento dei volontari».