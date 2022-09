Il Renate beffa la Pro Patria nel finale e agguanta il pareggio

Sfuma a 120 secondi dal novantesimo la vittoria della Pro Patria, fermata 1 a 1 allo Speroni di Busto Arsizio oggi – sabato 24 settembre – dal Renate.

Nonostante un lungo assedio, i tigrotti di Vargas avevano in realtà trovato il vantaggio appena dieci minuti prima grazie al subentrato Alessandro Piu, abile nel trasformare in rete con un colpo di testa un cross al bacio di Angelo Ndrecka, valido per la seconda rete dell’attaccante e secondo assist dell’esterno mancino.

Nel momento di maggiore difficoltà le pantere nere, a un passo dalla sconfitta, hanno così dovuto rispondere sbilanciandosi in avanti in un forcing per tornare a Meda con almeno un punto e restare in scia del gruppo playoff. Il rischio preso da Dossena si è rilevato vincente, gli ospiti infatti trovano prima il pareggio con un tap-in di Esposito, il più veloce di tutti a catapultarsi sul pallone dopo la traversa colpita da Malotti (fragorose le proteste della Pro Patria per un fallo non fischiato a Piu), e poi, nelle battute finali del match, sfiorano addirittura il vantaggio con Ghezzi in contropiede ma Del Favero abbassa la serranda e lascia il risultato sul punteggio di 1 a 1. E la posta in palio viene così equamente divisa tra le due squadre.

