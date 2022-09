In Repubblica Ceca scattano i mondiali di canottaggio: nove varesotti in gara

A conclusione del collegiale preparatorio per la partecipazione al Campionato del Mondo Assoluto (Senior, Pesi Leggeri e Pararowing), svoltosi tra Sabaudia e Piediluco, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha reso note le formazioni degli equipaggi che, da domenica 18 a domenica 25 settembre, gareggeranno a Racice, in Repubblica Ceca.

La spedizione Azzurra parte con una spedizione di 64 atleti che daranno vita ai 23 equipaggi azzurri (6 Senior e 4 Pesi Leggeri maschili, 4 Senior e 4 Pesi Leggeri femminili, 5 Pararowing).

E se un mese fa il lago di Varese è stato protagonista con la grande manifestazione Under19 e Under23, questa volta il nostro territorio sarà in prima linea per rappresentare l’Italia: saranno infatti 9 gli atleti del Varesotto che lotteranno in cerca di medaglie sulle acque della Repubblica Ceca.

La punta di diamante sarà ovviamente l’oro olimpico Federica Cesarini (Canottieri Gavirate, foto) che punta, con la compagna del due pesi leggeri Valentina Rodini, a una posizione sul podio.

Proverà a ripetere l’oro europeo con il suo quattro di coppia Nicolò Carucci (Canottieri Gavirate), confermando le ottime indicazioni di questa barca negli ultimi mesi.

Chiara Ondoli, da Angera e tesserata per la Aniene, sarà in barca con il “quattro senza” (Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi, Laura Meriano) per affinare la sinergia in vista delle qualificazioni alle prossime Olimpiadi.

Sarà un appuntamento speciale per la famiglia Codato, che vedrà impegnati – entrambi su un “due senza” – i due fratelli Giovanni (Canottieri Gavirate), con Davide Comini, e Alice, con Linda de Filippis (entrambe della Canottieri Gavirate); Alice sarà inoltre la rappresentante Azzurra più giovane in gara.

Un altro portacolori della Canottieri Gavirate in gara sarà Paolo Covini, che partirà per il Mondiale come riserva.

Sul quattro di coppia pesi leggeri femminile ci sarà l’atleta di Galliate Lombardo (tesserata per la Aetna) Giulia Mignemi, mentre sulla stessa barca al maschile sarà protagonista Alessandro Benzoni (Canottieri Gavirate).

UOMINI SENIOR

SINGOLO (Matteo Sartori)

DUE SENZA (Davide Comini, Giovanni Codato)

DOPPIO (Davide Mumolo, Luca Rambaldi)

QUATTRO SENZA (Vincenzo Abbagnale, Cesare Gabbia, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea)

QUATTRO DI COPPIA (Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili)

OTTO (Alfonso Scalzone, Matteo Castaldo, Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere)

DONNE SENIOR

DUE SENZA (Alice Codato, Linda De Filippis)

DOPPIO (Kiri Tontodonati, Stefania Gobbi)

QUATTRO SENZA (Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi, Laura Meriano, Chiara Ondoli)

QUATTRO DI COPPIA (Silvia Terrazzi, Alessandra Montesano, Valentina Iseppi, Clara Guerra)

UOMINI PESI LEGGERI

SINGOLO (Gabriel Soares)

DUE SENZA (Alessandro Durante, Giovanni Ficarra)

DOPPIO (Pietro Ruta, Stefano Oppo)

QUATTRO DI COPPIA (Antonio Vicino, Alessandro Benzoni, Niels Torre, Patrick Rocek)

DONNE PESI LEGGERI

SINGOLO (Stefania Buttignon)

DUE SENZA (Maria Elena Zerboni, Samantha Premerl)

DOPPIO (Valentina Rodini, Federica Cesarini)

QUATTRO DI COPPIA (Giulia Mignemi, Ilaria Corazza, Silvia Crosio, Arianna Noseda)

RISERVE: Alessandro Bonamoneta, Paolo Covini, Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli

PARAROWING

SINGOLO PR1 MASCHILE (Giacomo Perini)

SINGOLO PR2 MASCHILE (Gian Filippo Mirabile)

DUE SENZA PR3 FEMMINILE (Ludovica Tramontin, Greta Elizabeth Muti)

DOPPIO PR3 MISTO (Mariam Afgey, Luca Conti)

QUATTRO CON PR3 MISTO (Luca Conti, Tommaso Schettino, Ludovica Tramontin, Greta Elizabeth Muti, Raissa Scionico-timoniere)