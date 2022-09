Riaperto il bando per il sostegno al credito delle imprese cooperative per 1,2 milioni di euro

Prosegue l’impegno di Regione Lombardia nei confronti del sistema economico. Dopo l’ingente dotazione finanziaria messa a disposizione con “Credito Adesso Evolution”, la Regione, su volontà dell’assessore allo Sviluppo Economico, replica riattivando una specifica misura per il sistema cooperativo lombardo con una dotazione finanziaria di euro 1.265.431,51 di euro, erogata da Finlombarda.

ASSESSORE SVILUPPO ECONOMICO: «Le cooperative sono parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo; per questo, abbiamo recepito le loro richieste e messo a disposizione ulteriori risorse che vanno ad aggiungersi agli oltre 7 milioni di euro già investiti con la stessa misura. Noi siamo al fianco delle imprese cooperative dalla fase di avvio a quella di sviluppo e di rafforzamento patrimoniale, cercando anche modalità per salvaguardare la continuità del lavoro e delle competenza mediante progetti di Workers buy-out (WBO), ossia volti alla creazione e allo sviluppo di nuove società cooperative da parte, ad esempio, di dipendenti della stessa impresa oggetto della possibile operazione di acquisizione», è il commento dell’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi.

DESTINATARI DEL BANDO – Le imprese cooperative (ivi inclusi i Circoli Cooperativi e le Cooperative di comunità), le Cooperative Sociali e i loro consorzi, regolarmente iscritte nel registro delle imprese e nell’albo delle cooperative con almeno una sede operativa attiva in Lombardia.

COSA FINANZIA – Progetti di investimento finalizzati all’avvio, all’ammodernamento e/o al potenziamento del ciclo produttivo, volti alla creazione di valore aggiunto economico e sociale e progetti di WBO, ossia volti alla creazione e allo sviluppo di nuove società cooperative, mediante l’acquisizione di un ramo di azienda o di asset aziendali di un’impresa oggetto di procedura concorsuale, costituite da soci che, per almeno il 50% del numero totale, alternativamente: i) siano stati dipendenti dell’impresa oggetto dell’operazione di acquisizione del ramo aziendale o di asset aziendali della stessa; ii) siano lavoratori in condizione di svantaggio.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – La domanda dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del sistema informativo bandi online disponibile all’indirizzo: https://www.bandi.servizirl.it/.

INFORMAZIONI – Lo sportello è aperto dal 15 settembre 2022 fino ad esaurimento risorse. Per tutte le informazioni consultare il sito www.imprese.regione.lombardia.it.