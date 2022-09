Riapre il punto prelievi di Malnate, attivo anche lo sportello per il cambio del medico

Dopo la riapertura del Punto Prelievi di Viggiù, dal 2 settembre scorso, è ora la volta di quello di Malnate.

Da lunedì 3 ottobre, il servizio di piazza Libertà 1 sarà attivo dal lunedì a venerdì, dalle ore 07,00 alle ore 09,00.

Non solo: nella stessa sede malnatese sarà disponibile anche lo sportello per il ritiro referti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, lo sportello CUP e quello per la scelta e revoca del medico di medicina generale, da lunedì a venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

«Non è stato facile trovare la soluzione, abbiamo dovuto ribandire il servizio più volte – spiega il Direttore SocioSanitario di ASST Sette Laghi, Ivan Mazzoleni – Alla fine il mercato ha risposto e ora siamo tornati a regime, anzi, di più: a Malnate in particolare, oltre al Punto Prelievi, andiamo ad offrire lo sportello per Scelta e Revoca, prima gestito dal Comune, il CUP e lo sportello per il ritiro referti. Siamo soddisfatti di questo risultato raggiunto dalla nostra Azienda SocioSanitaria nonostante le forti pressioni e i grandi cambiamenti a cui siamo sottoposti, ma siamo certi che i cittadini di questi paesi e dei comuni vicini apprezzeranno l’opportunità di poter tornare a sottoporsi al prelievo ematico vicino a casa con le garanzie di qualità di analisi che i Laboratori dell’Ospedale di Circolo offrono».

Sul sito Internet www.asst-settelaghi. it tutti i dettagli sugli esami eseguiti nelle due sedi.