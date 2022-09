Riaprono dopo gli interventi di manutenzione le Poste di via Mercantini a Varese e a Cadrezzate

Hanno riaperto gli uffici postali di Varese via Mercantini e Cadrezzate (nella foto), dopo la chiusura necessaria per alcuni interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’impianto di riscaldamento delle sedi.

Sono stati dismessi i vecchi impianti di riscaldamento e sostituiti quelli a pompa di calore, raffrescanti e riscaldanti, costituiti da unità esterne motocondensanti a espansione diretta con tecnologia a inverter, con l’obiettivo di ridurre da un lato i consumi di energia elettrica e dall’altro di ridurre notevolmente il consumo di gas e le emissioni di CO2.

Proprio attraverso iniziative concrete di efficientamento energetico come queste realizzate nella provincia di Varese, Poste Italiane vuole confermare la rilevanza dei temi ambientali e ribadire l’impegno per diventare un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030.