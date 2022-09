Riccardo De Corato ha confermato le dimissioni da Consigliere regionale   

Riccardo De Corato ha confermato e protocollato le dimissioni da Consigliere regionale. Le dimissioni depositate fanno seguito a quelle già rassegnate a fine agosto e, in occasione della seduta dello scorso 8 settembre, respinte dall’Assemblea parlamentare regionale con 32 voti contrari, 4 astenuti e 1 voto a favore: nell’occasione, i rappresentanti dei gruppi di minoranza non avevano partecipato al voto.

Le dimissioni non dovranno più essere ora sottoposte alla votazione del Consiglio regionale che sarà chiamato a una semplice presa d’atto. A norma di regolamento, la presa d’atto deve avvenire nella prima seduta di Consiglio regionale utile, già calendarizzata per il prossimo 4 ottobre. In tale data le dimissioni saranno esecutive e a De Corato subentrerà come Consigliere regionale Franco Lucente.