Il ricordo di Filippo De Sanctis: “Bruno Arena è stato il mio biglietto da visita di Varese”

«Mi spiace molto, lo ricordo con grande affetto. Per me è stato il biglietto da visita di questa città nei miei confronti, nei confronti di un romano che arrivava a Varese. Lui è stato uno dei primi artisti varesini che ho conosciuto e per me è stato una porta di ingresso di quello che era l’ambiente artistico varesino».

Filippo De Sanctis, da anni direttore del Teatro di Varese, ricorda Bruno Arena, il comico del duo I Fichi d’India scomparso nella serata di martedì 27 settembre.

«Una persona di grande disponibilità e simpatia: ricordo una conferenza stampa che facemmo per presentare un loro spettacolo di Capodanno che fu particolarmente coinvolgente, e ricordo con altrettanta simpatia un evento divertente riguardo quel Capodanno: loro furono ospiti qui, avemmo un gran successo, ma proprio per via di quel successo dovemmo togliere ai camerini i tavoli e le sedie per metterli in platea. Quando rientrarono in camerino e non trovarono tavoli e sedie, la presero con grande sportività, soprattutto lui fece una gran risata e ci scherzò su, altri magari si sarebbero messi su un piedistallo – racconta -. Era un varesino vero apparteneva pienamente alla comunità e come tale era una persona che si metteva al livello degli altri con grande semplicità. Per questo oltre al fatto che è stato interprete di tanti successi, ne conserveremo un bel ricordo».