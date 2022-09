Rifiuti e spazzatura dopo il taglio della vegetazione tra Tradate e Gorla Maggiore

Rifiuti e spazzatura a bordo strada sulla strada provinciale 19 che porta da Tradate (via Monte San Michele) a Gorla Maggiore (fino alla fine della zona boschiva).

Alcuni lettori segnalano che dopo il passaggio del trattore della Provincia per il taglio della vegetazione a bordo strada sono stati abbandonati cumuli di spazzatura contenuti in sacchi sul ciglio della strada. In diversi chiedono perché i rifiuti non sono stati raccolti e anzi sparsi ulteriormente nel bosco.