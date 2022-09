Rincari e costi che salgono: “Senza soluzioni si rischia un inverno drammatico”

Gli aumenti dei costi dell’energia, uniti alle difficoltà di reperimento di materiali e di personale, stanno mettendo in difficoltà tutte le attività, comprese quelle legate alle amministrazioni comunali.

Non fa eccezione il Comune di Casciago, che tra un’estate ricca di lavori in corso e un autunno che si preannuncia altrettanto carico, deve far fronte a rincari e ritardi di vario genere: «Le bollette di luce e gas crescono in modo esponenziale e nonostante il fatto che abbiamo cercato di prevenire i problemi mettendo risorse a bilancio, dovremo gioco forza rimettere mano al portafogli nel prossimo futuro – spiega il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Lo dico anche da imprenditore: se non si trovano soluzioni o aiuti concreti per imprese e amministrazioni pubbliche si va incontro ad un inverno drammatico».

Raconta Reto: «Nella mia azienda siamo passati da 12 mila euro a più di 30 mila in agosto per l’energia elettrica, avanti di questo passo saremo costretti a prendere provvedimenti dolorosi, ma necessari. In Comune non va meglio, avevamo programmato interventi di diverso tipo, ma abbiamo dovuto far fronte a rincari e ritardi. Lunedì 12 settembre riparte l’anno scolastico, stiamo correndo per far sì che sia tutto a posto, ma sappiamo anche che tra i costi “esplosi” e la difficoltà di reperire materiali e anche manodopera potrebbero esserci piccoli tasselli da sistemare in un secondo momento. Anche sul fronte sociale siamo sempre più chiamati ad intervenire: abbiamo confermato e anzi aumentato gli stanziamenti, ma anche in questo ambito temo ci sarà un significativo incremento di richieste di aiuto da parte di persone e famiglie in difficoltà a causa di rincari e costi».

Tra le opere in corso c’è il parco dei ciliegi a Morosolo, dove le ruspe stanno lavorando, sono stati montati i cancelli di ingresso e sono stati affidati i lavori per l’installazione dei giochi: la speranza del Comune è di finire i lavori entro l’inizio di dicembre. Nel frattempo sono stati affidate le asfaltature per il terzo lotto di intervento, che andrà a sistemare diverse zone del paese. Sul fronte ambientale, c’è da registrare il finanziamento ottenuto dal Comune di 240 mila euro per l’efficientamento energetico dell’ecoisola, dove hanno sede la Protezione Civile Valtinella e la discarica, mentre per il Circolo di Casciago e per la scuola di Morosolo (bandi Pnrr) il Comune è in graduatoria, ma i progetti non sono stati per ora finanziati.

È partita la progettazione per il rifacimento di facciate e serramenti della villa comunale, grazie ai 300 mila euro ottenuti da Regione Lombardia e sono partiti anche i lavori di Enel X per il cambio dei punti luce in tutto il territorio comunale, mentre partiranno a breve i lavori ai cimiteri di Casciago e Morosolo e ci sono idee di sviluppo green sulle aiuole: «Verrà lanciato un progetto che coinvolgerà anziani, famiglie e scuole», spiegano il sindaco Reto e il vicesindaco Gaggioni.

Infine, il comparto sicurezza: «I controlli serali hanno dato ottimi risultati e anche l’accordo con la Prefettura per il controllo della stazione, che prevede la partecipazione della polizia locale in collaborazione con la polizia ferroviaria, è un’ottima notizia», chiosa Reto.