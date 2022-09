Riparte l’associazione dei giovani di Albizzate: tornano le maglie gialle del M.E.G.A.

L’associazione dei giovani di Albizzate rinasce: le maglie gialle del M.E.G.A., che tanti hanno conosciuto come organizzatori dell’Albizzate Valley Festival, sono pronte a tornare.

Dopo questi anni senza festival, dove l’associazione ha potuto concentrarsi maggiormente sulle attività sociali, scoprendo nei giovani albizzatesi una nuova linfa, sarà possibile garantire continuità al progetto giovanile albizzatese nato nel 2002.

In questi ultimi anni l’impegno dei giovani della Comunità non è mancato. L’Associazione è stata insignita del Premio Padelatt 2020 per l’attività svolta in campo culturale e di aggregazione giovanile e per l’aiuto prestato durante l’emergenza sanitaria. Negli anni precedenti, è ricordata per l’impegno sul territorio nella realizzazione di festival indipendenti, come Albizzate Valley Festival e Owl Night Fest, la cui ultima edizione ha visto il riconoscimento da parte dell’Associazione Mare Vivo del primo festival italiano Plastic Free. A questo si aggiungono i progetti socialmente utili, come il bando “Associazioni nel Cuore” del 2019.

Ora si riparte, dunque, da dove l’associazione si era fermata: dal mese di settembre verrà infatti aperta la campagna tesseramenti 2023, a cui seguirà l’elezione del nuovo consiglio direttivo.

L’obiettivo rimarrà quello di farsi voce dei giovani della comunità, attraverso la creazione di eventi e l’ascolto dei loro bisogni. “Per farlo – spiegano i promotori di questa ripartenza -, sarà importante continuare a coltivare il nostro rapporto con gli enti locali e con le altre associazioni del terzo settore del nostro territorio, non solo albizzatese. Una ripartenza che vedrà al centro la voglia di essere giovani che partecipano attivamente alla vita della propria comunità. Giovani che faranno sentire la propria voce e le proprie necessità conservando quell’indipendenza che ha sempre contraddistinto le maglie gialle”.

Il tesseramento avrà luogo il 7-8 e il 15-16 settembre presso il circolo the Family di Albizzate in via XX settembre.