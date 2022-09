Ripartono i corsi del Teatro delle Arti: al via iscrizioni e prove gratuite

Riaprono le iscrizioni ai laboratori di teatro del Centro Culturale del Teatro delle Arti di Gallarate, per bambini, ragazzi e adulti.

«Il progetto Scuola di Teatro è nato a gennaio 2021, per rispondere a un bisogno che emergeva chiaro, le lezioni erano online, eravamo in piena pandemia; adesso, all’inizio del terzo anno, abbiamo avuto più di cento allievi che, da settembre all’estate, hanno frequentato le nostre lezioni: è il momento di crederci davvero e far crescere la Scuola» spiegano dal teatro di via don Minzoni.

«Obiettivo che guida il nostro lavoro è che sempre di più la nostra città senta il Teatro delle Arti come una casa di tutti, dove chiunque può fermarsi per un po’, lasciare qualcosa di suo, prendere del nuovo, creare, immaginare, desiderare, conoscere. Insieme alle Rassegne di spettacoli per adulti, bambini e scolastiche, i laboratori di teatro sono adesso parte integrante della progettazione del Centro Culturale di via don Minzoni e contribuiscono con forza a tenere aperte le sue porte e farlo vivere di nuovo».

Si parte subito (27 settembre) con le lezioni di prova dei corsi per bambini, in concomitanza con l’apertura della Rassegna Pomeridiana per Bambini e Famiglie (biglietti a 5€/10€, abbonamenti rassegna a 25€/50€), che si inaugurerà con lo spettacolo “Oggi– fuga a quattro mani per nonna e bambino” portato in scena sabato 1 ottobre, alle 15:30, dalla Compagnia Arione de Falco

A ottobre partiranno anche i corsi per adolescenti, preadolescenti e adulti.

Per informazioni e per iscriversi alle lezioni di prova gratuite, scrivere a contatti@teatrodellearti.it o telefonare al 3471077970.

Calendario prime lezioni gratuite:

Bambini 5/7 anni martedì 27 settembre ore 16:30

Bambini 8/10 anni martedì 27 settembre ore 18:00

Preadolescenti (11/13) mercoledì 12 ottobre ore 17:30

Adolescenti (14/19) mercoledì 12 ottobre ore 15:00

Adulti under mercoledì 12 ottobre ore 20:30

Adulti over martedì 11 ottobre ore 20.30