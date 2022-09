Risparmi e incentivi, le opportunità delle comunità energetiche rinnovabili

Aziende, enti e privati che investono per produrre energia pulita a beneficio di tutti. Si tratta delle comunità energetiche rinnovabili (CER): realtà che grazie all’associazione di attori diversi potrebbero in futuro contribuire a soddisfare il fabbisogno energetico del Paese e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Ma quali norme regolano progetti del genere e che incentivi sono disponibili per chi deciderà di intraprendere questo percorso? Saranno proprio questi due dei temi trattati martedì 20 settembre, a Ville Ponti, durante la giornata di incontri organizzata dalla Camera di Commercio di Varese per discutere sulle opportunità delle CER in occasione della Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile.

«Le CER- spiega Emilio Sani, avvocato esperto di Diritto dell’energia – permettono di distribuire tra tutti coloro che vi aderiscono i risparmi derivati dall’energia prodotta. Sono inoltre previsti degli incentivi per tutti coloro che generano energia e che la utilizzano durante le ore di massima produzione per un massimo di 110 euro al KWh».

Sani approfondirà i dettagli durante l’incontro di martedì, illustrando con quali modalità chi vuole costruire una comunità energetica può associarsi, le norme che regolano la dimensione degli impianti, come condividere i ricavi della produzione e come accedere agli incentivi per chi utilizza (o accumula grazie alle batterie) l’elettricità generata.