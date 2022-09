Il ritorno di Nicolò, i funerali di Christian e l’arrivo della scuola nel podcast del 12 settembre

Le notizie di lunedì 12 settembre

Nicolò, l’unico sopravvissuto alla strage di Samarate è uscito dall’ospedale dopo 4 mesi e mezzo da quella mattina del 4 maggio in cui il padre, Alessandro Maja, decise di sterminare tutta la sua famiglia.

Nella villetta di famiglia in via Torino morirono, sotto i suoi colpi, la figlia Giulia di 16 anni e la moglie Stefania Pivetta mentre il più grande riuscì miracolosamente a sopravvivere anche se in condizioni disperate.

Nicolò, 23 anni e un brevetto da pilota appena conseguito, è rimasto in coma per molto tempo e solo negli scorsi fine settimana ha iniziato ad uscire dall’ospedale, ospitato a casa dei nonni. Dal punto di vista mentale è lucido ma da quello fisico la strada è ancora lunga e dovrà continuare a seguire la fisioterapia. Ora starà dai nonni materni a Cassano Magnago.

Si terranno martedì 13 settembre alle 14.30 i funerali di Christian Maccarrone, 15 anni il prossimo 24 settembre. La cerimonia si terrà a Bisuschio, dove il giovanissimo viveva fino a poco tempo fa prima di trasferirsi a Induno Olona.

Christian era ricoverato all’ospedale di Lugano dopo la terribile caduta avvenuta nei pressi della capanna Scaletta, in val di Blenio. A morire sul colpo, in quella tragica gita di domenica 4 settembre, era stato Karim Damir: ma dopo cinque giorni di ospedale anche Christian Maccarrone ha ceduto ed è morto. Rimangono gravi inoltre le condizioni del terzo ragazzino coinvolto nella caduta, il tredicenne di Mendrisio finito nel burrone con l’intento di aiutare i due quasi coetanei caduti. In una lettera aperta i genitori di Christian hanno ringraziato i sanitari di Lugano per quanto fatto per loro figlio nei cinque giorni del ricovero che hanno preceduto il decesso.

Primo giorno di scuola per i piccoli studenti varesini: in Lombardia quello di lunedì 12 settembre è il giorno di avvio delle lezioni per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Protagonisti sono stati soprattutto i bimbi della prima elementare, ai loro primi passi nel mondo della scuola. Una mattinata piena di emozioni, per i genitori e per i piccoli studenti, ma anche di traffico intenso: forti rallentamenti in uscita da Varese e una colonna continua sulla varesina tra Tradate e Castiglione Olona sono state le prime segnalazioni giunte in redazione.

E la scuola non inizia solo per i piccoli: sono riprese infatti nella giornata di lunedi anche le lezioni e la vita universitaria per circa 3.000 studenti alla Liuc. Tra loro anche 180 stranieri, provenienti da diversi Paesi del mondo che frequenteranno un semestre di mobilità all’Università Cattaneo. Alla Liuc

sono ancora aperte le immatricolazioni, che saranno possibili fino al 5 novembre: si contano già 460 iscritti alle lauree triennali di economia aziendale e ingegneria gestionale.

Delle matitone “d’artista” nei percorsi stradali proteggeranno da oggi il percorso per andare al scuola dei piccoli studenti di Bodio Lomnago: a raccontare il progetto è il sindaco del comune sul lago di varese, Eleonora Paolelli