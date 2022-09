Riunione in prefettura in vista di Tre Valli Varesine e Coppa Bernocchi

Si è tenuta stamattina, presso la Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Salvatore Pasquariello con il seguente argomento all’ordine del giorno: 6° Gran Fondo Tre Valli Varesine – 1 e 2 ottobre 2022; 103^ Coppa Bernocchi – 3 ottobre 2022; 101^ Tre Valli Varesine – 4 ottobre 2022; 2^ Tre Valli Varesine Women – 4 ottobre 2022.

Il Presidente della Società Ciclistica “Alfredo Bindi” Renzo Oldani ha descritto ai partecipanti la puntuale organizzazione del 6° Gran fondo Tre Valli Varesine riferendo che la società Binda ha ricevuto circa 1700 richieste di accreditamento da 25 diverse nazioni e che, tuttavia, questo dato risulta ancora parziale.

La manifestazione si suddividerà in due giorni: il 1° ottobre 2022 si svolgerà la gara “Cronometro Inviduale” mentre il giorno successivo la Gran Fondo. Quest’ultima gara sarà di forte impatto sul territorio ma i rappresentanti della Provincia, dei Comuni interessati dalla manifestazione e quelli delle Forze dell’Ordine concordano sul fatto che la macchina organizzativa è preparata e pronta per la gestione sia degli aspetti di ordine pubblico e viabilistici sia degli eventuali aspetti di protezione civile, anche in ordine all’accesso ed al controllo delle persone.

Il Presidente Oldani ha inoltre descritto l’importanza della 101^ Tre Valli Varesine e della 2^ Tre Valli Varesine Women, gare professionistiche molto ambite che influenzeranno positivamente l’indotto economico della Provincia di Varese in considerazione del conseguente flusso turistico e pubblicitario.

Il Comandante della Polizia Stradale di Varese ha precisato che le gare in oggetto implicano uno impegno notevole da parte del proprio Ufficio, che si avvarrà del concorso della Polizia Stradale di Milano.

Per quanto riguarda la 103^ Coppa Bernocchi in programma per il 3 ottobre p.v., il Presidente della Legnanese Roveda ha comunicato che la gara, dopo la partenza da Legnano, coinvolgerà la Valle Olona.

Il Prefetto ha ribadito l’esigenza di un’accurata attività di collaborazione fra le Forze dell’Ordine e le società organizzatrici e ha fatto presente che a breve il Questore convocherà un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati per affrontare e definire tutte le questioni di dettaglio.