Roberto Rampi ospite del PD di Varese per un incontro all’ex Caserma Garibaldi

Il Partito Democratico di Varese organizza venerdì 9 settembre alle 11 presso l’ex caserma Garibaldi, un incontro in cui si parlerà di cultura e rigenerazione urbana.

Ospite speciale Roberto Rampi, candidato alla Camera dei Deputati e Capogruppo PD in commissione cultura al Senato.

Interverranno il Sindaco di Varese Davide Galimberti, insieme all’Assessore all’urbanistica Andrea Civati e la Presidente della Commissione Cultura Manuela Lozza, che afferma: “Venerdì sarà l’occasione per il PD di mostrare le tante proposte legate alla rigenerazione urbana e alla cultura, sia a livello nazionale, che locale. A Varese tantissimo è già stato fatto o è in corso d’opera, e proprio per parlarci di questo interverranno in particolar modo il sindaco e l’assessore Civati. Ma avremo anche la grande fortuna di ospitare l’onorevole Rampi, che si è occupato proprio di rigenerazione di spazi urbani con fini culturali a livello europeo. Proprio per questo abbiamo simbolicamente scelto di tenere la conferenza stampa davanti alla caserma Garibaldi, che da edificio dismesso e rudere pesantemente ereditato da questa amministrazione, sta ora per diventare uno dei poli culturali più moderni e ricchi della Lombardia”.

Saranno presenti anche i candidati Matteo Capriolo e Noemi Cauzzo.

“La conferenza stampa sarà anche l’occasione per presentare due dei candidati cittadini, entrambi molto giovani – conclude Manuela Lozza – Noemi Cauzzo, avvocata esperta in diritto del lavoro, e Matteo Capriolo, che a dispetto della sua carica di consigliere anziano nel Comune di Varese, è il candidato PD più giovane d’Italia”.