Rovera, beffa al fotofinish a Spa: il titolo delle ELMS ora è lontano

Un distacco di 42 millesimi sarebbe un’inezia anche sui 100 metri piani, figuriamoci in una gara automobilistica lunga 4 Ore. Eppure a Spa-Francorchamps è stato questo il distacco che ha separato Alessio Rovera dalla vittoria nella sua classe (la LMP2 Pro-Am) delle European Le Mans Series.

Rovera, che era al volante della Gibson-Oreca 09 del team AF Corse è stato battuto in volata, al fotofinish, dalla vettura del Racing Team Turkey ovvero dalla squadra leader della classifica di categoria. Con i 25 punti raccolti quindi, i capolista salgono a quota 105 in graduatoria contro gli 83 di Rovera, Perrodo e Nielsen con una sola gara da disputare, quella di Portimao. Il varesino e i suoi compagni sono ancora in lizza per il titolo grazie ai 25 punti in palio ma per ottenere la “corona” finale dovranno sperare in una “catastrofe sportiva” del team turco (oltre che in una propria vittoria).

Anche a posizioni invertite, comunque, per AF Corse sarebbe stato difficile pensare di vincere il campionato di classe, ma l’arrivo di Spa è stato un duro colpo: purtroppo Rovera si è dovuto difendere con gomme usurate dall’attacco del britannico Will Stevens (sostituto di Aitken nell’occasione) che invece disponeva di pneumatici freschi che hanno fatto la differenza negli ultimi metri.

Per Rovera, Nielsen e Perrodo si tratta comunque del terzo podio stagionale di classe in ELMS (una vittoria, a Barcellona) che ha consentito il raggiungimento della piazza d’onore ai danni di Nielsen Racing. Da segnalare che il prototipo della squadra italiana si è anche piazzato settimo assoluto, quindi tra le vetture composte solo da professionisti.

«Sapevamo che sarebbe stato un fine settimana molto combattuto e anche complesso – ha spiegato Rovera dopo il traguardo – La squadra ha fatto tutto il possibile e non ci siamo mai arresi. Abbiamo disputato una gara sempre con il coltello fra i denti, prima con l’obiettivo di recuperare qualche posizione e poi di attaccare il primo gradino del podio. Nel finale i nostri avversari hanno deciso di cambiare le gomme e ne avevano di più, peccato davvero per il fotofinish che per un soffio non ci ha regalato la gioia più grande. Diamo appuntamento alla prossima sfida per la rivincita».