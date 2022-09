Rubata la statua della Vergine Maria in un’edicola votiva di Saronno, la Lega ne dona una ai residenti

Recentemente i residenti di via Colombo a Saronno sono stati vittime del furto della statua della Vergine Maria posta nell’edicola sacra. Un gesto di carattere vandalico e sacrilego, visto il forte carattere simbolico e religioso dell’oggetto di culto, che ha interessato subito il senatore leghista Stefano Candiani, come noto, molto sensibile riguardo la tematica.

La sezione della Lega della città è passata all’azione: «Vista l’assenza di una risposta da parte dell’amministrazione, nonostante l’appello dei residenti, su invito del senatore, la sezione di Saronno ha deciso di intervenire e venerdì 2 settembre è stata consegnata ai residenti una nuova statua raffigurante la Vergine Maria, che è stata collocata nell’edicola sacra. Con l’auspicio che certi gesti non si verifichino più ringraziamo il senatore Candiani per l’interessamento e i residenti per la cura che hanno sempre dedicato all’edicola».