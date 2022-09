Sabato ai Giardini Estensi di Varese l’iniziativa “Mammografia ed ecografia gratuita”

Varese ospita l’appuntamento dedicato alla prevenzione del tumore al seno: sabato 17 settembre dalle 9.00 alle 18.00 all’ingresso dei Giardini Estensi ci sarà l’iniziativa “Mammografia ed ecografia gratuita”. L’evento è a cura dell’associazione “Prevenzione è Vita” ed è realizzato con il patrocinio dei Servizi sociali del Comune di Varese. “Un appuntamento importante per sensibilizzare sul tema della prevenzione – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – ma soprattutto un progetto sociale che vuole aumentare l’accessibilità e la possibilità di garantire visite preventive gratuite a una fascia più ampia possibile di donne”.

I requisiti per prenotare una visita gratuita sono l’avere un’età compresa tra i 35 ed i 49 anni al momento della prenotazione e della visita; non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi; non essere già inserita nei protocolli di screening del Sistema sanitario nazionale o presso altre strutture di prevenzione ed essere residente nel comune di Varese.

E’ consigliato prenotare la propria visita: le prenotazioni sono attive al link https://prenota.welfarecare.org.