A Saltrio è tutto pronto per la settima edizione dell’Orsa Pravello Trail

È tutto pronto a Saltrio per la 7° edizione dell’Orsa Pravello Trail, la manifestazione sportiva di trail running organizzata dallassociazione Amo – Amici del Monte Orsa che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 ottobre con ritrovo e partenza al colle San Giorgio.

Diventato ormai appuntamento fisso per gli appassionati di corsa in montagna, l’Orsa Pravello Train in questa edizione si preannuncia ricco di novità e con un numero sempre crescente di partecipanti.

Una delle novità principali è rappresentata dalla corsa per i bimbi delle scuole primarie prevista il sabato pomeriggio alle 16. I ragazzi dovranno percorrere un itinerario breve, di circa 400 metri, lungo strade sterrate e sentieri del colle San Giorgio, tra la chiesa dell’omonimo colle e il parco Mamo, dove c’è il Saltriosauro. La giornata del sabato sarà arricchita da numerosi interventi ed attività collaterali: dagli stand gastronomici ai corsi di yoga, dai laboratori didattici di Naturalis Insubria alla presentazione di libri e fumetti, il tutto nella bellissima cornice della location dove si svolge la festa degli Alpini.

Per quanto riguarda la manifestazione sportiva, il programma prevede lo svolgimento di tre gare con differenti distanze: 30 km con 2000 m di dislivello, 16 km con 1000 m di dislivello e 8 km con 500 m di dislivello.

I percorsi ricalcheranno quelli delle precedenti edizioni, con alcune brevi varianti utili a far scoprire tre interessanti novità presenti da poco sul territorio: la Big Bench e il sentiero naturalistico a Saltrio e l’area di Rio Ponticelli a Besano.

Sono invece confermati i passaggi unici, ormai divenuti caratteristici per questo evento: la mitica 1000 scalini, i passaggi in trincea, il passaggio nella Cava Brusata, i sentieri dei fossili e il passaggio sul lungo lago di Porto Ceresio.

«Siamo felici di poter accogliere atleti e accompagnatori in questa che si preannuncia essere una grande festa ricca di attività legate allo sport e alla natura – dicono gli organizzatori – E ancora più soddisfatti perché per la prima volta l’Orsa Pravello Trail ha ottenuto il patrocinio ed il sostegno di Regione Lombardia, insieme a quello della Comunità Montana del Piambello e dei comuni di Saltrio, Clivio, Viggiù, Besano e Porto Ceresio».

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Associazione Amici del Monte Orsa