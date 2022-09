Salute, ambiente e diritti: le parole chiave dei candidati 5 Stelle a Varese

I candidati del Movimento Cinque Stelle si presentano a Varese. Non una presentazione al chiuso, ma nel cuore della città di Varese, nella piazza del garibaldino, per parlare di ambiente, lavoro e sviluppo, scuola, salute e sanità.

A presentare la squadra per Camera e Senato c’è Roberto Cenci, oggi portavoce dei pentastellati, come consigliere regionale eletto, che rivendica il lavoro svolto per arrivare al risanamento del lago di Varese e dice: «Ripartiamo dall’ambiente».

Insieme a lui, tre voci del Movimento che si propongono per rappresentare il Varesotto: Antonio Ferrara (candidato all’uninominale nel collegio della Camera di Varese), Vittorio Salvo (uninominale Camera Busto Arsizio) e Francesca Bonoldi (candidato al Senato).

Ognuno di loro porta temi specifici, spesso frutto della sua esperienza personale, quella che sta prima e alla base dell’impegno nelle file del Movimento. Chi si candida in Parlamento rappresenta un territorio, ma poi servono anche competenze per il lavoro nei diversi settori.

Francesca Bonoldi, giornalista e docente specializzata in sostegno, sostiene i diritti, da quelli della disabilità (con il sostegno alla Legge delega già avviata nella legislatura appena finita) alla la proposta dello ius scholae, che riconosce il percorso fatto dai ragazzi che frequentano la nostra scuola e si sentono italiani». Ma si fa anche portatrice del tema del diritto alla salute, per cui serve «un superamento di un sistema sanitario frammentato, i cui limiti sono apparsi evidenti con la pandemia». Prospettiva: riportare il servizio sanitario a una gestione e uno standard nazionale.

Anche Vittorio Salvo è un insegnante di sostegno: siciliano d’origine, ingegnere trapiantato a Besozzo ormai da più di due lustri, ha scelto questa carriera in aula «per scelta, come anche mia sorella, per l’esperienza di un parente autistico che mi ha portato a comprendere le esigenze nel mondo della scuola».

Negli anni si è accostato al tema dell’ambiente, affiancando proprio Roberto Cenci («sono un attivista storico del Movimento») nell’attenzione a problematiche e occasioni legate alla qualità della vita e dell’ambiente.

Altro tema molto sentito, quello del ciclo dei rifiuti, con il sostegno alla ”fabbrica dei materiali” per la differenziata spinta e il contrasto agli inceneritori. «In Lombardia abbiamo più inceneritori di quel che serve, importare spazzatura da altre Regioni o Stati è sbagliato».

«Il Movimento si prefigge di supportare le imprese, che hanno bisogno liquidità e supporto agli investimenti» dice Antonio Ferrara, che ha una esperienza nel settore dell’internazionalizzazione (prima in Brasile, poi ancora nella città giardino) e anche nel digitale. Tra le proposte messe in vetrina anche a Varese «un nuovo super bonus 110% sull’energia», così come una decisa azione contro il caro bollette sostenendo l’uscita dal sistema di prezzi del gas governati solo dal mercato.

