Salute e sostenibilità: se ne parla in un convegno in Camera di Commercio a Varese

La Sala Campiotti di Camera di Commercio in piazza Monte Grappa a Varese ospita il convegno: “Community building: la chiave per la sostenibilità fondata sulla salute.”

I vertici dell’Asst Sette Laghi dialogheranno e si confronteranno con il mondo economico nell’ambito della Settimana europea per lo sviluppo sostenibile.

Il tema sarà lo sviluppo sostenibile e la salute di ciascun cittadino: « La strategia vincente per assicurarla nel modo più pieno e completo – si legge nella presentazione dell’evento – è il community building, moderna traduzione del ben fare, un impegno collettivo in cui ciascun attore svolge il proprio ruolo con responsabilità, producendo valore in modo tale che il sistema, anche economico, ambientale e sociale, possa auto-alimentarsi, sostenersi e quindi non semplicemente reiterarsi, ma rinnovarsi continuamente e crescere».

Tra i relatori il direttore generale dell’est Sette Laghi Gianni Bonelli e il direttore socio sanitario Ivan Mazzoleni, la storica dell’arte del Comune di Varese Serena Contini e il professore dell’Università dell’Insubria Loredano Pollegioni che parlerà della ricerca mentre il collega Carcano interverrà sul ruolo della formazione. L’ultima relazione sarà del Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi a cui seguirà la tavola rotonda aperta alle associazioni ConfCommercio, Univa e Coldiretti.