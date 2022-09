Scienziati nazionali e internazionali per la due giorni del Gruppo Astronomico Tradatese

L’Osservatorio FOAM13, grazie alla collaborazione fondamentale del GAT, ha ospitato per due giorni uno dei massimi eventi scientifici nazionali dell’UAI (Unione Astrofili Italiani). Ecco una sintesi degli importanti risultati. La scienza, quella vera è finalmente tornata all’Osservatorio della FOAM 13, nel Parco Pineta, con il Meeting nazionale Sole-Luna-Pianeti organizzato dall’ UAI (Unione Astrofili Italiani) in collaborazione con il GAT di Tradate, nei giorni di sabato 17 e domenica 18 Settembre.

Il convegno si è aperto con i saluti della dott.ssa Erika Martegani (per il Comune di Tradate), di Mario Clerici (per il Parco Pineta) e di Fabrizio Piacentini (per la fondazione FOAM13). E’ stato davvero un ottimo successo, con la presentazione di ben 15 comunicazioni scientifiche sia in presenza che anche online da parte di relatori lontani ( in un caso addirittura dagli Stati Uniti). Da tutta Italia erano collegati online un centinaio di ‘ascoltatori’, mentre una quarantina si sono alternati in presenza nell’ accogliente salone dell’ Osservatorio. Il GAT è stata la base locale indispensabile sia per i vari problemi logistici (prenotazione alberghi, sempre difficile per chi viene a Tradate, coffee break a metà delle giornate, ecc) sia per un consistente contributo scientifico, con ben 5 delle 15 comunicazioni. Sintetizzarle tutte è impossibile, ma un cenno alle principali è doveroso.

Nella sezione Sole Luciano Piovan ha mostrato come l’attività dell’ attuale 25° ciclo solare sia molto bassa e si abbia uno strano mixing con l’attività del ciclo precedente. Lorenzo Montanari ha mostrato incredibili immagini solari in luce dell’ Idrogeno (protuberanze, magnetismo superficiale) con un sistema unico al mondo da lui stesso messo a punto. Paolo Barellli (GAT) ha mostrato bellissime immagini del percorso annuale del Sole (‘lemniscata’), in un lavoro durato oltre due anni con una strumentazione speciale da lui stesso pensata e realizzata. Piermario Ardizio (GAT) ha a dir poco stupito la platea dimostrando che le eclissi totali di Sole perturbano la ionosfera della Terra, generando forti interferenze sui segnali radio (trasmissioni radio sostituite durante la totalità da altre !). Molte sorprese anche nella sezione Luna.

A cominciare da Antonio Mercatali che ha coordinato la raccolta di flashes lunari da impatto: un fenomeno rarissimo, che è stato però osservato per ben sei volte negli ultimi due anni, grazie a pazienti registrazioni filmate sulla porzione buia della Luna al primo quarto. Thomas Bianchi ha presentato ottime immagini di porzioni (circa 10%) della faccia ‘nascosta’ della Luna resi visibili dalle cosiddette librazioni (in latitudine, perché l’orbita lunate è inclinata di 6° rispetto all’ orbita della Terra, in longitudine perché la Luna ha rotazione costante su se stessa ma si muove più veloce al perigeo rispetto all’apogeo). Davvero straordinario (dal punto di vista sia osservativo che matematico) anche il lavoro di Franco Taccogna, che ha mostrato come calcolare la distanza della Luna mediante misure di parallasse (foto contemporanea del disco lunare da due posizioni diverse-Nord e Sud Italia- la cui distanza sia perfettamente definita).

Per quanto riguarda la sezione pianeti Massimo Bianchi ha presentato alcuni disegni di Marte e della Luna tanto belli (data l’abilità artistica del relatore) da far invidia alle migliori foto elettroniche. Paolo Ostinelli (GAT) ha presentato l’ultima versione di un suo programma che, su una semplice chiavetta USB, riesce a gestire migliaia di immagini planetarie, abbondantemente dicitate: un archivio imponente ed unico, di grande impatto didattico, oltre che scientifico, su scuole di ogni ordine. Ma il massimo protagonista di questa sezione è stato Saturno, con una straordinaria relazione di Ivano dal Prete direttamente dagli Stati Uniti, dove il relatore sta lavorando per il suo dottorato presso la Yale University. Dal Prete ha parlato di uno dei grandi misteri del pianeta degli anelli, vale a dire il nascere di violentissime eruzioni di acqua ed ammoniaca ogni circa 30 anni, quando torna l’estate nell’ emisfero Nord. Infine Cesare Guaita (GAT) ha presentato un suo contributo multidisciplinare ad uno dei grossi misteri legati all’origine della vita, vale a dire l’origine del Fosforo che fa da supporto alla struttura del DNA. Un lungo lavoro al SEM (Microscopio Elettronico a Scansione) ha dimostrato che questo Fosforo si troverebbe sempre nei meteoriti ferrosi sotto forma di un particolare composto con Ferro e Nichel (Schreibersite). I calcoli dicono che il grande bombardamento cosmico che accompagnò la nascita della vita sulla Terra 3,9 miliardi di anni fa, apportò una quantità di fosforo ‘biologico’ più che sufficiente perché la vita si potesse sviluppare.