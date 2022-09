Sciopero globale per il clima: i giovani del Fridays for Future Varese in piazza a Milano

Le ragazze e i ragazzi di Fridays for Future venerdì 23 settembre scenderanno nuovamente in piazza per lo Sciopero Globale per il Clima; per chiedere alla politica, ancora una volta, azioni concrete in grado di contrastare il cambiamento climatico e le sue tragiche conseguenze. Una manifestazione dal respiro “globale”, che in Italia quest’anno assume una valenza ancora più importante, dato che la data – venerdì 23 settembre – cade a soli due giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre.

Anche questa volta i giovani del Fridays For Future Varese hanno risposto “presente” e venerdì raggiungeranno Milano per manifestare con i loro “colleghi”.

« Negli anni recenti, abbiamo assistito una grande cresciuta dei movimenti dal basso che agiscono ogni giorno per avere un mondo più giusto e per la transizione verso uno stile di vita sostenibile – raccontano -. Fino ad oggi, con l’eccezione di qualche esempio famoso, sembra che questi movimenti abbiano fallito; le emissioni continuano ad aumentare, le aziende costruiscono i nuovi impianti di estrazione di combustibili fossili. Ma abbiamo una buona notizia. Analizzando 57 movimenti in tutto il mondo, gli autori di questo articolo, che trovate cliccando qui, (da Spagna, Germania e Brasile) hanno dimostrato che le azioni di questi movimenti hanno contribuito ad aumentare la consapevolezza, ridurre le emissioni e perfino a causare le cancellazioni di alcuni progetti fossili. Le azioni studiate includono manifestazioni, disobbedienza civile ed altre. Da anni, sappiamo che le azioni individuali – continuano dall’organizzazione – non sono sufficienti per affrontare la crisi climatica e per raggiungere l’obbiettivo di un mondo sostenibile, dobbiamo organizzarci per chiedere, collettivamente, una risposta adeguata alla crisi anche a livello politico. Fridays for Future fa proprio questo. Trattandosi di gruppo informale, tutte e tutti hanno la possibilità di contribuire. Tramite le manifestazioni, i banchetti in piazza e gli incontri con le scuole, il gruppo locale di Varese è un posto dove ognuno può non solo sognare un mondo più bello, ma anche prendere azioni per costruirlo. Fridays for Future Varese vi invita quindi a unirvi, questo venerdì 23 settembre mattina alle 08.00, alla stazione Nord di Varese per andare insieme a manifestare a Milano. Adesso che abbiamo la prova che manifestare è un modo efficace per cambiare rotta, non c’è più una scusa per tirarci indietro. Venite e cambiamo il mondo insieme».