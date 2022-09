Scontro all’alba ad Uboldo, grave un motociclista di 53 anni

(immagine di repertorio) – Grave incidente questa mattina a Uboldo tra un’auto e una moto sulla statale 527.

Mancavano pochi minuti alle 5,30 quando in via 4 Novembre i due mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la paggio il motociclista, un uomo di 53 anni ora ricoverato in codice rosso all’Ospedale di Legnano.

Sul posto oltre a due ambulanze inviate dalla Croce Rossa di Saronno e dal 118 della Città metropolitana di Milano, i Carabinieri della Compagnia di Saronno che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.