Scontro fra moto, feriti quattro giovanissimi a Cugliate Fabiasco

Sono quattro i giovanissimi rimasti feriti in uno scontro tra motorini a Cugliate Fabiasco. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Sette Termini, poco prima delle 18.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due ragazzi di 17 e 18 anni e due ragazze di 16 e 17 anni ma non hanno subito ferite gravi. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso ma al termine dell’intervento dei soccorritori risulta solo un ricovero in ospedale a Luino in codice giallo.