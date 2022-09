Scontro sulle regionali, Fontana vedrà Moratti: “Chiarisca la sua posizione o non potrà amministrare con noi”

È da Valganna, al termine del tour di Regione sulle “Aree interne” del Varesotto, che Attilio Fontana interviene sul “caso Moratti” salito alle cronache nelle ultime ore per la posizione che la sua vice Letizia Moratti ha assunto in vista delle future elezioni regionali nella prossima primavera.

Sul punto Fontana ha annunciato un incontro che avverrà in serata nel suo ufficio a Milano, in Regione. “È chiaro”, ha spiegato Fontana, “che se vorrà fare parte di un’avventura diversa dalla nostra non potrà più continuare ad amministrare al nostro fianco”, ha dichiarato il presidente aggiungendo: “Dovrà chiarire questo fatto non possiamo andare avanti con questa situazione”.

Lo scontro tra il Presidente e la sua vice

A riaccendere lo scontro, rimasto latente fino alle elezioni politiche, era stata una dichiarazione di Moratti, già detta in precedenza, sulla sua posizione in vista delle prossime elezioni regionali: “Sono stata chiamata dal presidente Fontana in un momento difficile, ho accettato per responsabilità e amore per la mia regione, con l’impegno parallelo di un passaggio di testimone a fine legislatura”. Dichiarazioni a cui Fontana aveva risposto a stretto giro: “Io non ho mai promesso niente, non si gioca con l’onorabilità delle persone. A questo punto chiarisca”.