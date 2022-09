Scontro tra un’auto e una moto in via Ledro a Varese, grave un uomo di 51 anni

Grave incidente verso le ore 12.25 di oggi, giovedì 8 settembre, in via Ledro a Varese, la strada che collega la zona delle stazioni a viale Belforte.

Ancora da verificare la dinamica dello scontro tra un’auto e una moto, nel quale è rimasto ferito un uomo di 51 anni.

Sul posto il personale di Sos di Malnate, con in supporto l’automedica, che ha portato i primi soccorsi alla persona ferita, trasportata all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, in gravi condizioni.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale che hanno aiutato il personale sanitario, messo in sicurezza l’area e gestito il traffico.