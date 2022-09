Scrivere per ricordare, a Varese “La mia scrivania a Bucarest” di Sonia Boros Prencis

Sabato 24 settembre alle 18 nel Salone di Varesecorsi (piazza della Motta, 4) si terrà la presentazione del libro “La mia scrivania a Bucarest” scritto da Sonia Boros Prencis e pubblicato dall’associazione Il Cavedio.

Un’autobiografia dell’autrice contestualizzata nel periodo della Seconda guerra mondiale e dell’immediato dopoguerra. Una vicenda dove la grande storia dominata prima dal conflitto bellico, dal terrore nazifascista e dalla legislazione razzista – non semplicemente razziale – che mirava allo sterminio fisico degli ebrei di Europa, e, dopo, dalla Cortina di ferro e dalla cosiddetta Guerra fredda tra Usa ed ex Unione sovietica e i suoi stati satellite, si intreccia con la vicenda personale dell’autrice, alla ricerca di un padre che non ha mai conosciuto. Dolori e sofferenze, ma anche speranze e voglia di vivere, oggi più che mai attuali.

«Ci tenevamo alla presentazione a Varese – dice Laura De Filippo presidente dell’associazione Il Cavedio che ha pubblicato il libro – perché Sonia Boros Prencis partecipò a uno dei corsi che proponiamo a VareseCorsi e che si chiama Scrivere per ricordare».

Da quei banchi “di scuola” si può dire così che l’idea e il desiderio di una donna si sono materializzati, una realtà che oggi tutti possono sfogliare e della quale godere, perché la lettura è davvero piacevole. La vicenda guarda al passato ma ha la forza e la capacità di parlare ai giovani, forse i veri destinatari.