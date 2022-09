Scuole più sostenibili, a Varese riparte il progetto Green School

L’avvio del nuovo anno scolastico segna anche la ripartenza del programma Green School, nato a Varese nel 2009 da un’idea di Agenda 21 Laghi e Cast Ong Onlus, con il supporto dell’Università dell’Insubria a sostegno delle scuole che si impegnano ad adottare buone pratiche di sostenibilità, riducendo così la propria impronta carbonica e diffondendo, tra gli studenti, le famiglie e le comunità, comportamenti attivi e virtuosi.

In provincia di Varese sono state 130 le scuole certificate lo scorso anno ed è questo il numero da cui si riparte, con l’obiettivo di incrementare la partecipazione da parte degli istituti scolastici. Le iscrizioni al programma Green School per il nuovo anno scolastico sono aperte nelle province di Varese, Sondrio, Milano fino al 16 ottobre e nelle province di Bergamo e Mantova fino al 23 ottobre 2022.

L’importante novità che accompagna l’inizio del nuovo anno scolastico e che intende portare a 400 il numero di scuole aderenti, è la diffusione del programma Green School a livello nazionale grazie al finanziamento da parte dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che ha valutato e classificato il progetto “Green School Italia” al terzo posto tra tutte le proposte presentate dagli enti pubblici italiani al bando Educazione alla Cittadinanza Globale 2021. L’esperienza Green School sarà così sperimentata e sviluppata in altre realtà italiane: Regione Valle d’Aosta, Città metropolitane di Cagliari e di Roma e provincia di Livorno.

Il Comitato Tecnico Scientifico di Green School – di cui fanno parte, oltre agli enti ideatori di Green School, Provincia di Varese e il Joint Research Centre di Ispra (VA) – presenterà il programma per il nuovo anno scolastico Lunedì 3 ottobre alle ore 16 presso l’Aula Magna dell’Università dell’Insubria.

All’evento interverranno i professori dell’Università dell’Insubria Mauro Guglielmin e Gianluca Ruggieri, che approfondiranno gli impatti del cambiamento climatico dalla scala globale a quella locale e gli aspetti legati alla crescente necessità di azione da parte della società civile, partendo dall’educazione allo sviluppo sostenibile nelle scuole. In veste di Delegata del Rettore per lo Sviluppo Sostenibile dell’Università dell’Insubria, la prof.ssa Elena Maggi commenta: «Il nostro Ateneo, che ha contribuito a Green School fin dalla sua nascita più di dieci anni fa, crede fermamente nel valore di questo progetto e nella rete ad esso collegata, al fine di diffondere i principi della sostenibilità nelle scuole e nella società».

A seguire, il Comitato Tecnico Scientifico presenterà le novità per il nuovo anno scolastico e le opportunità per enti locali, associazioni e aziende di collaborare al programma e alla rete varesina di supporto alle Green School.

Per partecipare all’evento, compilare il modulo di iscrizione disponibile all’indirizzo:

https://forms.gle/tnTHgxtedF6Boz2QA. Per le scuole varesine interessate ad aderire a Green School per questo anno scolastico: varese@green-school.it – www.green-school.it.