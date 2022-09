Settimana della Mobilità sostenibile a Busto Arsizio: gli appuntamenti del weekend

Il programma della Settimana della Mobilità sostenibile in corso a Busto Arsizio prevede per

sabato 17 settembre i seguenti appuntamenti:

Alle ore 10.00 dal parco del Museo del Tessile prenderà il via la “Camminata a 6 zampe” organizzata da Free Runners Team con Apar e l’assessorato allo Sport. Una passeggiata con gli amici a quattro zampe per il centro cittadino lungo un percorso di due chilometri. Il ritrovo dei partecipanti per le iscrizioni è fissato alle 9.30.

L’offerta minima per partecipare è di 5 euro, da versare in loco al momento dell’iscrizione: il ricavato della giornata verrà interamente devoluto all’associazione A.P.A.R. che gestisce il canile comunale.

Alle ore 11.00 è in agenda l’inaugurazione della nuova ciclovia di via Marco Polo.

Nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.30 tutti i bambini sono invitati in via Bramante per partecipare al percorso ciclabile che permetterà loro di ottenere la baby patente e per salire a bordo del bus Stie dove potranno imparare le regole principali del buon passeggero. (iniziativa a cura di Polizia Locale, Stie SpA, Comitato Commercianti Centro Cittadino e FIAB).

Negli stessi orari la Croce Rossa Italiana e la Polizia Locale saranno presenti al Safety Stand per parlare di sicurezza stradale.

Alle ore 17.00 verrà inaugurato il “Cavallotti Garden”; la nuova area pedonale creata in occasione della settimana, che ospiterà alle ore 17.30 il primo incontro tematico nel “mobility point”. Primo ospite della settimana sarà il comandante della Polizia locale Claudio Vegetti che parlerà delle campagne di sicurezza stradale. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Andrea Aliverti.

Alle ore 20.45 in piazza Santa Maria si terrà “Tango sotto le stelle – Milonga ballo sociale”, organizzato da alcune associazioni di ballo del territorio.

per domenica 18 settembre i seguenti appuntamenti:

Alle ore 8.00 il giardino di via Cavallotti ospiterà il “Saluto al sole”, il primo degli appuntamenti gratuiti dedicati allo yoga. La sessione sarà guidata dal maestro Pietro Chiarello: non occorre prenotare, basta portare un tappetino e vestirsi con abbigliamento comodo.

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00 tutti i bambini sono invitati in via Bramante per partecipare al percorso ciclabile che permetterà loro di ottenere la baby patente e per salire a bordo del bus Stie dove potranno imparare le regole principali del buon passeggero (iniziativa a cura di Polizia Locale, Stie SpA, Comitato Commercianti Centro Cittadino e FIAB).

Dalle ore 10.00 alle ore 18.30 la Croce Rossa Italiana e la Polizia Locale saranno presenti al Safety Stand per parlare di sicurezza stradale.

Sempre negli spazi del Cavallotti Garden bambini potranno partecipare anche al laboratorio “Scarti Creativi” sul tema del riciclo dei materiali tessili, a cura del servizio didattica museale e territoriale.

L’attività è organizzata su due turni:

• 10.30: laboratorio dedicato ai bambini 5 – 8 anni

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scarti-creativi-180922-lab-5-8-anni-414522717607

• 11.30: laboratorio dedicato ai bambini e ragazzi 9 – 12 anni

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scarti-creativi-180922-lab-9-12-anni-414524222107

Alle ore 11.00 nel mobility point del Cavallotti Garden si terrà il secondo incontro tematico; il direttore generale di STIE Annarita Polacchini sarà intervistata da Veronica Deriu de La Prealpina sul tema della sostenibilità del trasporto pubblico locale.

Alle 16.00 da Largo Giardino partirà la spettacolare sfilata delle bande di Busto Folk, che percorrerà viale Duca d’Aosta e attraverserà il centro cittadino per arrivare al museo del tessile per il gran concerto finale, con oltre 60 musicisti in contemporanea.

Saranno presenti le bande Vienna Pipes and Drums (Austria), Bagad de Plomodiern (Bretagna), Orobian Pipe Band (Lombardia), Celtic Knot Pipes&Drums (Lombardia),La Baldoria (Busto Arsizio), CatEaters Pipe Band (Veneto) accompagnate da Gens d’Ys e altri artisti.