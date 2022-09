Una settimana di grande festa a Schianno per la Patronale dell’Assunta

Una settimana di grande festa a Schianno (nella pagina Fb dell’oratorio di Schianno tutti gli aggiornamenti): tanti eventi, buon cibo e occasioni di riflessione e preghiera.

Comincia oggi, lunedì 12 settembre, la Festa Patronale dell’Addolorata. Il programma è davvero ricco di iniziative. S’inizia la settimana con un buon fritto misto che potrà essere gustato tifando la squadra del cuore, impegnata nei quarti di finale del torneo di calcio a 7, arrivato ormai alla sua ottava edizione, 2^ memorial per Diego Cendaroni – Avis Gazzada Schianno.

Martedì 13, ore 21, serata riflessiva con le confessioni in chiesa San Giorgio e al termine, tisane e brioches della pasticceria il Giusto Impasto.

Mercoledì 14 sport e cucina si ritrovano: dalle 19.30 serata piadine e crescioni e semifinali del torneo di calcio a 7.

Giovedì 15 Cortili e Sapori per le vie del paese. Una serata all’insegna della buona cucina: polenta con zola e bruscitt, trippa, pizzoccheri, griglieria, aperitivi, salumi formaggi, dolci e tanto altro per le vie di Schianno.

Immancabile anche l’intrattenimento: musica dal vivo con i GrooveDiggers, gonfiabili e torneo di Teqball.

In chiesa SS. Cosma e Damiano concerto offerto dalla ProLoco con musiche di Piazzolla e Morricone e Mostra Edith Stein.

Venerdì 16 si torna indietro di qualche anno con la Serata anni 80-90 con la musica di Dj Taffu a partire dalle ore 21.00. Stand gastronomico aperto con griglieria, panini… e speciale fantasia di primi piatti: risotti, lasagne, tagliatelle al ragù ed amatriciana.

Sabato 17 ritorna tradizionale appuntamento con Schianno food “angoli di specialità e gusto” in oratorio: hamburger, hotdog, fantasia di fritti, arrosticini, panzerotti, costine, dolci e tanto altro. A seguire il tanto atteso gioco a squadre “Il cervellone”.

Tutte le sere sarà sempre attiva la modalità asporto.

Gli educatori e gli animatori dell’Oratorio di Schianno consigliano la prenotazione per permettere di organizzare al meglio le serate. Per prenotare o avere info contattare Martina 351 9706509 o Moreno 347 4749668 oppure scannerizza il Qr code che trova sui volantini distribuiti in questi giorni.

Domenica 18, giorno principale della festa patronale, con Santa Messa solenne e professione di fede dei ragazzi di terza media, grande pranzo insieme, al pomeriggio giochi e intrattenimenti per grandi e piccini e alle ore ore 20.15 processione per le vie del paese con la statua della Madonna Addolorata e a seguire Tombolata e stand gastronomico in oratorio.

Lunedi 19 Messa al cimitero e finali del torneo di calcio a 7. Premiazioni e spaghettata conclusiva.

Per tutta la durata della festa sarà attiva la pesca di beneficenza.