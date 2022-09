Sfreccia a 180 all’ora a Biasca: patente ritirata e denuncia della polizia cantonale

Sfreccia a più di 180 all’ora in città e viene denunciato come pirata della strada: è successo a Biasca, in Canton Ticino, sabato 10 settembre.

Più precisamente verso le 18, in via Lucomagno, la polizia cantonale durante un controllo della velocità ha intercettato un motociclista 39enne svizzero residente in Riviera.

Il motociclista circolava alla velocità di 182 chilometri orari su di una strada dove il limite è di 80: per questo il 39enne è stato denunciato al Ministero pubblico come pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Le forze dell’ordine gli hanno inoltre ritirato la patente.