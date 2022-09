“Sguardo Smeraldo”, le foto di Isabel Lima allo Spazio Otium di Fagnano Olona

“Sguardo Smeraldo” è la nuova mostra della fotografa Isabel Lima allestita presso lo “Spazio Otium -Arte Pedagogica” in Via Patrioti a Fagnano Olona.

L’inaugurazione sarà sabato 10 settembre ’22 alle ore 19 in occasione dell’apertura della Mezza Notte Bianca fagnanese; ad organizzare il Circolo Pd di Fagnano Olona e saranno presenti il senatore Alessandro Alfieri, il segretario provinciale Giovanni Corbo e il consigliere regionale Samuele Astuti.

“Sguardo Smeraldo” è la sensibilizzazione che l’artista natia brasiliana vuole far arrivare ai suoi visitatori sul pericolo che la presidenza Bolsonaro rappresenta per la deforestazione amazzonica, durante il suo mandato, infatti, è aumentata del 75,6% per incentivare la coltivazione di grano destinato al mercato alimentare degli Stati Uniti, ciò ha anche causato lo sfruttamento lavorativo delle popolazioni indigene presenti, gli allarmi incendi sono cresciuti del 24% e le emissioni di gas serra del Paese sudamericano sono aumentate del 9.5%, la speranza dell’artista è che in ottobre con le nuove elezioni presidenziali torni a governare Lula e che venga messa la parola fine a questo scempio”.

Questi gli orari della mostra: domenica 11 settembre 10-12 e 16-18; sabato 17 settembre 17-20; domenica 18 settembre 10-12.