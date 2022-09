Sarà tutta in Basilica la stagione musicale comunale di Varese

Sarà all’insegna della sinfonia, dei grandi cori e della bellezza la 23esima edizione della stagione musicale comunale, che ha il titolo “Una stagione, tante voci”.

Una stagione che si svolge totalmente nella Basilica di San Vittore, che da dopo il covid si presta, nelle serate dedicate, a trasformarsi in auditorium della prestigiosa rassegna varesina, con grande soddisfazione degli abbonati.

«Siamo grati al prevosto monsignor Luigi Panighetti e alla Curia di Milano – ha spiegato nella presentazione l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Pochi luoghi permettono una immersione totale dei sensi come la Basilica. Da un simile contesto non si esce solo avendo ascoltato belle voci e bei suoni ma anche dopo aver assistito a tanta bellezza in uno scrigno cosi spettacolare».

Sono sette gli appuntamenti con grandi solisti e orchestre, per altrettanti programmi che spaziano dal barocco al romantico al contemporaneo: tra gli autori che verranno interpretati ci sono Thomas Weelkes e William Byrd, dei quali ricorre quest’anno il quattrocentesimo anniversario dalla morte, Arvo Pärt, Johann Sebastian Bach, e il romanticismo e il tardo romanticismo di Čajkovskij e Rachmaninov, di Mascagni, Puccini, Faccio e Boito.

«Grazie a Fabio Sartorelli e grazie all’assessorato alla cultura per questa stagione, che rafforza e consolida la città di varese nel panorama musicale italiano – ha dichiarato a conclusione di presentazione il sindaco di Varese, Davide Galimberti – E grazie anche alla Curia e alla Basilica di san Vittore, che permette di ascoltare questi bellissimi concerti in un luogo splendido».

GIOVANI STRAORDINARI TALENTI PROTAGONISTI DELL’INVERNO 2022/2023

La stagione comunale varesina, nota anche altrove per la sua straordinaria capacità di attirare giovani talenti, quest’anno consolida innanzitutto il sodalizio con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano (OsCoM) guidata da Pietro Mianiti, che gli appassionati hanno già conosciuto in concerto l’anno scorso.

«Suonano in maniera spettacolare, sono incredibili se poi si pensa che sono giovani dai 16 ai 24 anni – spiega lo storico direttore artistico Fabio Sartorelli – La loro esibizione è stata straordinaria, e per quest’anno abbiamo deciso di stringere una collaborazione ancora più salda».

Ma non ci saranno solo loro: tra gli assoluti protagonisti c’è infatti anche Alexander Malofeev, vincitore a soli 14 anni del Concorso Čajkovskij per giovani musicisti: un vero fenomeno, che il 25 gennaio porterà a Varese un programma di artisti romantici russi.

IL PROGRAMMA

Si inizia venerdì 28 ottobre con un grande concerto sinfonico-corale (quasi 90 esecutori) con la OsCoM e il Coro Lirico Sinfonico di Parma e dell’Emilia-Romagna. Sotto la guida di Pietro Mianiti i due gruppi eseguiranno una inedita «Cantata Patria» scritta a quattro mani da Franco Faccio e Arrigo Boito intitolata «4 giugno 1859» e dedicata all’epica battaglia di Magenta, quella che vide la sconfitta dell’esercito

austriaco. In apertura di concerto sono previsti due brani rispettivamente di Pietro Mascagni, Il sogno di Ratcliff (Che sembra anticipare le note di “Over the Rainbow”, come il maestro ha fatto scoprire ai presenti, ndr) e il Capriccio Sinfonico di Giacomo Puccini, tutti a loro tempo allievi del Conservatorio di

Milano.

Si prosegue mercoledì 23 novembre con il primo appuntamento dedicato alla musica barocca. Protagonista assoluto il controtenore Raffaele Pe che, assieme all’ensemble La lira d’Orfeo, farà rivivere i virtuosismi vocali dei grandi castrati del ‘700, da Caffarelli a Senesino, fino all’immortale Farinelli.

Assolutamente da non perdere è poi il concerto dedicato ai Magnificat di Johann Kunhau e a quello celeberrimo di Johann Sebastian Bach. Gli interpreti, di prestigio mondiale, eseguiranno i due Magnificat ponendo in perfetto equilibrio rigore e fantasia: accanto ai Freiburger Barockorchester ci sarà il coro Vox Luminis, uno dei migliori in assoluto.

Per gli amanti del tardo romanticismo invece un concerto che unisce il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, nel 150° anniversario della nascita, alla Suite dallo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, in programma il 25 gennaio. Accanto alla OsCoM e a Pietro Mianiti ci sarà al pianoforte il giovane Alexander Malofeev, vincitore a soli 14 anni del Concorso Čajkovskij per giovani musicisti: «Se perderete questo concerto a Varese, vi toccherà viaggiare fino a Napoli o a Lucerna, dove il giovane musicista suonerà lo »stesso concerto diretto da Riccardo Chailly» ha ammonito Sartorelli.

Ospiti ben noti al pubblico della StagioneMusicale sono invece i King’s Singers (22 marzo), i quali si esibiranno in un programma che nella prima parte celebra il 400° anniversario della nascita di due autentici monumenti della musica inglese: Thomas Weelkes e William Byrd. Poi, come sempre, i King’s concluderanno il concerto con la loro brillante e tipica antologia di brani famosi arrangiati alla loro maniera, unica e irripetibile.

Tra i protagonisti, anche l’ Estonian Philharmonic Chamber Choir, uno dei dieci migliori cori al mondo secondo la BBC: il gruppo ha cantato sotto la direzione di personalità quali Claudio Abbado, Helmuth Rilling, Paavo Järvi, e molti altri mostri sacri della musica classica, e per i quali Arvo Pärt, uno dei compositori di oggi più amati al mondo, ha scritto gran parte della sua musica vocale.

Infine, a centotrenta anni dalla prima esecuzione della Sesta Sinfonia di Pëtr Il’ič Čajkovskij, anche a Varese verrà eseguito il commovente “canto del cigno”, con, per l’ultima volta la OsCoM e Pietro Mianiti.

STAGIONE MUSICALE COMUNALE, LE INFO

Prevendita biglietti e abbonamenti:

MIV – Multisala Impero Varese (sia biglietti che abbonamenti)

via Giuseppe Bernascone 13 – 21100 Varese Tel +39 0332 284004

email: info@multisalaimpero.com

info@stagionemusicale.it

Feriali: 17.00/22.00 – Festivi: 15.00/22.00

Per i programmi dettagliati, l’acquisto di biglietti e abbonamenti, consultare anche il

sito: www.stagionemusicale.it