Si diventa supereroi con L’Arcobaleno di Nichi in festa al Parco Lagozza ad Arcisate

La SUPERHERO EDITION dell’Arcobaleno di Nichi si svolgerà sabato 10 e domenica 11 settembre al parco Lagozza di Arcisate. Saranno come sempre due giorni di festa per tutta la famiglia, ricchi di giochi, musica dal vivo, buon cibo e solidarietà, in cui i bambini potranno trasformarsi ciascuno nel loro personale supereroe, originale in tutto, grazie a giochi e laboratori creativi a tema.

L’evento vuole ricordare con gioia Nicholas Bertolla e contribuire in suo nome a realizzare “Il Faro” di Varese, in cui si potranno anche ospitare le famiglie dei bambini ricoverati al Day Center per l’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale F. Del Ponte di Varese.

«Nichi ci ha lasciato a 9 anni per una leucemia che ha combattuto senza mai perdere la voglia e la forza di sorridere – raccontano i genitori di Nicholas –. Durante la sua malattia ci è mancato poter rimanere uniti e quindi vogliamo contribuire a realizzare degli alloggi vicini all’ospedale per consentire alle famiglie di stare insieme, vicino al proprio bimbo durante la malattia per essere più forti e salire uniti il primo gradino verso la guarigione”.

Sarà Max Laudadio a presentare la festa che inizierà sabato 10 settembre alle ore 18 con l’aperitivo a cura da Balthazar e Djset con Roberto “Il Colonello” Rossi di Music&Mor seguito dalla musica live dei Libera Uscita con tributo a Ligabue.

Per tutta la serata sarà aperto lo stand gastronomico a cura del Pit Master Mirko Vincenzi e le sue specialità BBQ, accompagnate da primi piatti, panini e golosità varie.

La festa riparte alle ore 10 di domenica 11 settembre nell’ampia area verde del Parco Lagozza di Arcisate per un’intera giornata di divertimento e trasformazioni, attività e intrattenimento per bambini a base di laboratori creativi, magia, spettacoli e giochi con gli animatori de Il Cappellaio Matto, Cuorieroi, i volontari della Fondazione Giacomo Ascoli Onlus e Beautylab Kids di Angelo Adorisio, tutti a tema Supereroi.

Durante la giornata, pranzo e cena, diverse specialità alla griglia, colorati aperitivi serali e infine il concerto dei Videodrome Psyco con il loro rock internazionale.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli Onlus per il progetto “Il Faro”, di cui è partita la realizzazione ristrutturando l’immobile di Largo Flaiano per trasformarlo in un approdo sicuro per chi si prende cura dei nostri bambini, capace di illuminare la via e offrire riparo anche nelle tempeste più buie della malattia. Una casa in cui trovano spazio anche gli appartamenti della “Residenza Arcobaleno” destinati alle famiglie dei pazienti ricoverati in ospedale.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Fb o Instagram “L’Arcobaleno di Nichi”.