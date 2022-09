Si è dimesso l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Saronno

Dopo le dimissioni dell’assessore al Bilancio Giulia Mazzoldi del settembre 2021, la revoca delle deleghe dell’ex assessore Novella Ciceroni decisa dal sindaco Airoldi del gennaio 2022, sono state protocollate oggi le dimissioni dell’assessore alla Rigenerazione urbana.

Lo rende noto l’amministrazione comunale, in una nota pubblica: “Le dimissioni sono state per la Giunta e per il Sindaco una sorpresa che ha avuto come risposta un rinnovo della fiducia nella professionalità e nella lealtà dell’Assessore da parte della squadra di governo dell’Amministrazione. Una fiducia frutto della sintonia rispetto ai progetti e alle scelte contenute nel programma elettorale e che si stanno progressivamente realizzando tenendo conto del contesto normativo in essere”.

La nota conclude: “Sindaco ed Assessori hanno proposto alla maggioranza e a Merlotti stesso un confronto sulle motivazioni della decisione assunta dall’Assessore per definire la migliore soluzione futura”.