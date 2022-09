Si finge avvocato e truffa due “clienti”: condannato a un anno dal giudice di Varese

Era accusato di essersi spacciato per un avvocato, addirittura simulando consulti attraverso una chat creata su whatsapp con tanto di foto. Una sostituzione di persona durata secondonil capo d’imputazione circa un anno e mezzo sfruttando Facebook, Messanger e Whatsapp. E con questo stratagemma secondo l’accusa l’imputato finito oggi, martedì, in aula a Varese avrebbe spillato 13 mila euro a due donne per servizi di assistenza giuridica tra cui un pignoramento e pure un delicato caso di sottrazione internazionale di minore.

Prestazioni che tuttavia non sono mai state erogate: secondo il pubblico ministero Lucilla Gagliardi siamo di fronte a un reato “in continuazione” e ha chiesto due anni di reclusione e 600 euro di multa.

«Una sporca faccenda, difficile da inquadrare, e che necessita di una attenta valutazione anche delle prove a discarico dell’imputato», ha spiegato il difensore nell’arringa per evitare al suo cliente la condanna per il reato di “sostituzione di persona” e “truffa”. Il difensore ha spiegato di essersi letto i messaggi incriminati che difficilmente avrebbe egli stesso potuto scrivere: «Il mio imputato non ha le conoscenze giuridiche e gli studi per scrivere messaggi lessico e terminologia giuridica appropriate». Dopo una corposa difesa, l’avvocato Pierpaolo Cassarà ha chiesto l’assoluzione e in subordine il minimo della pena.

Alla fine il giudice monocratico Andrea Crema ha condannato l’imputato a un anno di reclusione e a una multa di mille euro, pena valsa all’imputato solo per il solo reato di truffa e non per la sostituzione di persona. È probabile che la difesa impugnerà la decisione, non appena verrò depositata sotto forma di motivazioni, per proporre appello.