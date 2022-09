“Siam sette piccoli porcellìn, siamo sette cinghialìn”, foto di famiglia a Cadegliano

Chi abita o percorre in macchina quotidianamente la Valganna e la Valmarchirolo è abituato al safari quotidiano fra cinghiali, caprioli, arioni e anfibi in base al periodo. Di questi giorni non è difficile vedere soprattuto cervidi e cinghiali nelle radure al limitare del bosco, specialmente all’imbrunire.

Certo meno frequente vederli in paese, in gruppi numerosi e riuscire anche a fotografarli come è successo a Luca Giuliano in via Manzoni a Cadegliano Viconago (immagine di copertina pubblicata su “Sei di Cadegliano Viconago se”). La foto ritrae una femmina adulta di cinghiale “a spasso” con la sua cucciolata, segno di una fauna sempre più abituata a varcare il confine delle zone urbanizzate, magari in cerca di cibo fra la spazzatura lasciata fuori per il ritiro.