Sindaci e consiglieri del Varesotto in trasferta a Bruxelles. Tovaglieri: “L’Europa deve ascoltare i nostri comuni”

Sono una trentina gli amministratori i trasferta dal Varesotto per visitare il Parlamento Europeo e Casa Lombardia, dove sono in corso una serie di incontro per conoscere le istituzioni comunitarie. Si tratta di un viaggio di lavoro organizzato da Isabella Tovaglieri, Europarlamentare della Lega e dal suo staff.

«Il viaggio era stato organizzato tempo fa e poi bloccato a causa della pandemia – racconta l’eurodeputata bustocca -. Il rapporto tra gli amministratori e l’Europa è importante e con il Pnrr e dopo il covid vanno rivisti i vincoli di finanza pubblica. Ci sono le risorse ma troppi vincoli. L’incontro in casa Lombardia è stato utile perché i diversi funzionari possono dare risposte sempre attraverso il filtro delle regioni. Una attività fondamentale per tutti e soprattutto per i piccoli centri. La provincia di Varese deve avere un canale diretto con l’Europa sia per ragioni economiche che sociali».

La delegazione degli amministratori è guidata dal presidente della Provincia Emanuele Antonelli, ci sono il sindaco di Samarate Enrico Puricelli, di Bardello Monica Maestroni, di Biandronno Massimo Porotti, di Gallarate Andrea Cassani, di Malgesso Giuseppe Iocca, di Caronno Varesino Galli Raffaella, di Brebbia Alessandro Magni, di Castronno Gabri Giuseppe, di Cavaria Zeni Franco, di Lonate Ceppino Clara della Pozza, di Mercallo Tessarolo Andrea, di Casalzuigno Danilo de Rocchi, di Bodio Eleonora Paolelli, di Cairate Anna Pugliese, di Arsago Seprio Montagnoli Fabio.

Oltre ai sindaci ci sono la vicesindaco di Albizzate Eliana Brusa, di Sesto Calende Edoardo Favaron, di Caronno Varesino Nicoletta Basso e poi i consiglieri e assessori del territorio Roberto Merletto, Jolanda Capriglia, Massimo Sesia, Alessandro Ceron, Sergio Ceron, Irene Adele Scaltritti, Eugenio Pirri, Stefano Biondaro, Evelin Calderara, Laura Rogora, Stefania Natoli, Pasquale Arena, Gosio Stefano, Alessandro Casali, Reguzzoni Enrico, Carraro Elena, Pescatori Carlo, Stefano Negro e Paola Cassina.

