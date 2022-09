I sindaci neo eletti ospiti del presidente della Giunta di Regione Lombardia

Il presidente e gli assessori di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Frmi e quello di Anci Lombardia Mauro Guerra hanno incontrato questo pomeriggio, nella sala Biagi di Palazzo Lombardia, i sindaci neo-eletti alle scorse elezioni Amministrative.

«L’incontro di questo pomeriggio – ha sottolineato il Governatore – è stato organizzato per ‘indicarvi’ la strada per la Regione, ma soprattutto per ribadire che da parte nostra, come ha ricordato il presidente di Anci, c’è sempre stata la massima volontà di ascoltare i vostri problemi e cercare di aiutarvi a risolverli per quanto di nostra competenza».