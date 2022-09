Soccorsi in azione alla Chiesetta della Madonna della Guardia a Curiglia per un uomo ferito

Soccorsi in azione nella giornata di oggi – lunedì 5 settembre – nei pressi della Chiesetta della Madonna della Guardia di Curiglia. L’allarme è scattato verso le ore 13 per un uomo di 71 anni che si è procurato un trauma alla gamba.

Si tratta di un escursionista di nazionalità svizzera, in compagnia di un’altra persona, che è caduto e ha riportato una sospetta frattura. La centrale di Soreu ha attivato la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, e i Vigili del fuoco. Le squadre hanno raggiunto la zona con i mezzi fuoristrada ed è arrivato l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzerete regionale emergenza urgenza.

Davanti alla chiesetta è atterrato l’elisoccorso da Milano che ha operato in collaborazione con il Cnsas – il Consorzio Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – per recuperare il ferito e portarlo in salvo.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.