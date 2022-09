Malnate celebra i 40 anni di fondazione con la Festa Sociale

È stata una domenica speciale per Sos Malnate. L’associazione malnatese ha infatti celebrato con la Festa Sociale i 39 anni di attività e 40 di fondazione.

Come da tradizione, il programma ha visto il ritrovo nella sede di via I Maggio. Poi, accompagnati dalle note del Corpo Filarmonico Cittadino, il corteo si è diretto verso il cimitero. Dopo la Messa delle 11 c’è stata l’occasione per un aperitivo all’oratorio.

Il presidente Massimo Desiante ha ringraziato i volontari e i collaboratori di Sos Malnate per l’impegno quotidiano e le autorità che erano presenti durante la manifestazione, oltre a tutte le realtà con le quali l’associazione collabora in sinergia quotidiana.

«Passo dopo passo abbiamo riempito le strade con i nostri colori sociali, ma anche con la testimonianza dei valori e dell’impegno della nostra Associazione per il bene comune. 40 anni di storia sono un lungo viaggio, che non sarebbe stato possibile senza la dedizione di molte persone».