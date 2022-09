Un webinar che approfondisce alcuni dei temi più rilevanti legati al recupero del patrimonio edilizio, che sono di grande importanza per imprese e cittadini: si va dall’efficientamento energetico all’uso di nuovi materiali, la bioedilizia e le soluzioni innovative fino ai bonus fiscali e strumenti per la cessione dei crediti. L’appuntamento è per domani, giovedì 22 settembre, con il seminario online “Sostenibilità e benessere: nuovi modi di costruire e come finanziarli”.

L’incontro sarà l’occasione per proporre quegli strumenti tecnici che imprese e cittadini hanno a disposizione per tenere sotto controllo i conti. Non mancherà, poi, l’analisi dei percorsi che le autorità pubbliche e le organizzazioni private hanno predisposto per prestare aiuto a chi è caduto nella rete dell’usura. Con inizio alle 16.30, il webinar affronterà temi che rientrano nell’obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili” dell’Agenda 2030 dell’Onu. Agenda cui fanno riferimento gli eventi dellaSettimana Europea dello Sviluppo Sostenibile: su input di Camera di Commercio, col supporto di diversi partner, quest’anno per la prima volta l’iniziativa sarà “celebrata” anche sul nostro territorio, con un fitto calendario di appuntamenti che continuerà fino a sabato 24 settembre. Subito dopo l’apertura, a cura della stessa Camera di Commercio, l’incontro online vedrà come primo relatore Riccardo Bombelli, vicepresidente provinciale dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), che parlerà della riqualificazione energetica degli edifici e della crisi che, in tema di energia stessa, stiamo vivendo.

A seguire Mauro Rivolta e Alessandro Vanoni, membri della Commissione sostenibilità dell’Ordine degli Architetti di Varese, analizzeranno l’architettura bioecologica prima di lasciar spazio a Luigi Marangon, responsabile InfoCamere Sviluppo e Gestione Piattaforme di Digital Trust, che presenterà la piattaforma per la cessione dei crediti d’imposta SiBonus.

Il webinar è gratuito, con iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio Varese, all’indirizzo www.va.camcom.it.

L’Ordine degli architetti riconosce ai propri iscritti due crediti formativi professionali per la partecipazione.