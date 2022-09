“Sport e Natura al Lago”, Angera fa festa e inaugura la palestra a cielo aperto

“Siamo natura e c’è una sola salute: la nostra insieme a quella dell’ambiente”. Come già annunciato alla fine dell’estate dal sindaco Alessandro Paladini Molgora, quest’anno Angera raddoppia e amplia una delle feste più sentite nella cittadina, la festa dello sport, chiamata per l’edizione 2022 “Sport e Natura al Lago”.

Non solo le tante iniziative sportive, sabato primo ottobre (dalle 9:30 alle 18:30) sul lungolago di Angera, conosciuto come “il pratone” di Piazza Garibaldi, saranno infatti organizzate anche una serie di “attività green”, alcune di queste molto originali come il “plogging”, ovvero il jogging abbinato alla raccolta di rifiuti.

«Anche quest’anno – commenta l’assessore Antonio Campagnuolo – tutte le realtà angeresi (e altre del Varesotto) che hanno aderito alla giornata avranno a disposizione il proprio gazebino per presentarsi ai giovani e agli sportivi del territorio. Non mancheranno momenti di aggregazione e di gioco, alcuni preparati dalle associazioni stesse, altre dall’assessorato allo sport come il calcio balilla umano e il tiro basket. Lo sport, inoltre, significa inclusione, e per questo siamo felici di poter ospitare Più di 21, onlus nata per dare voce alle persone con “sindrome di Down”». Come spiegato dall’assessore, la onlus organizzerà partite di pallone aperte a chiunque voglia divertirsi insieme ai ragazzi dell’associazione.

Nel frattempo, tra una remata insieme alla Canottieri De Bastiani e una freccia scoccata con l’arco, grazie al sostegno di WWF e della protezione civile locale e provinciale – che metterà a disposizione i propri sub – avverrà la pulizia dell’Isolino Partegora, dei fondali del Lago Maggiore e il già menzionato “plogging fitwalk“, ovvero la camminata ecologica che partirà dal pratone a partire dalle 10.

Il grande evento della giornata sarà senza dubbio quello delle 11:30, quando avverrà il taglio del nastro di un’area che già particolarmente apprezzata dagli atleti e sportivi nonostante non sia stata ancora inaugurata: la palestra a cielo aperto del campo sportivo.

«Mancano ancora dei dettagli prima di poter davvero dichiarare terminati gli interventi sulla palestrina, mi riferisco all’installazione di un porta bicilette, due panchine e una piccola aiuola – conclude Campagnuolo -. Tuttavia, ci sembra giusto fare una piccola cerimonia in occasione della festa dello sport, prima che arrivasse l’inverno e le giornate si accorciassero. Per chi vorrà venire e per le associazioni sarà allestito un piccolo rinfresco».