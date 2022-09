Stabili in Lombardia i contagi da West Nile: nessun caso nel Varesotto

Oltre 50 casi in più rispetto a settimana scorsa. Salgono a 440 i contagi confermati di infezioni da virus West Nile in Italia. In Lombardia sono 50 di cui 18 pazienti che hanno manifestato forme di malattia neuroinvasiva, 21 sono i donatori di sangue, 10 hanno avuto febbre e 1 caso ha mostrato i sintomi. Rimangono 3 i decessi registrati nella nostra regione per West Nile a fronte di 24 morti totali.

In Lombardia sono ormai 9 le province che hanno individuato contagi tra i residenti. Varese, al momento, è esclusa e rimane solo la civetta individuata il mese scorso.

Tra i pazienti che hanno avuto forme neuro invasive 5 risiedono a Brescia, 4 a Cremona, 3 a Pavia, due sia a Milano sia a Mantova mentre un solo caso si segnalano a Bergamo e a Lodi. Monza Brianza ha registrato un contagio tra i donatori di sangue. Sono quattro gli infetti che hanno meno di 64 anni e uno, nel Milanese, nella fascia 15 – 44 annui.

Stazionaria la situazione dei contagi anche negli allevamenti di equidi ( cavalli, asini, ecc) con due focolai sia nel Bresciano sia nel Mantovano mentre anche sul fronte di uccelli infetti, sia quelli bersaglio sia quelli selvatici, non si registrano variazioni rispetto a una settimana fa. Diversa la situazione soprattutto nel delta del Po e del basso Veneto dove si registra la maggior concentrazione di volatili infetti. In sette giorni, gli esemplari selvatici contagiati sono passati da 79 a 113 mentre tra le specie bersaglio l’aumento è stato da 72 a 102.

L’indagine della presenza del virus tra le zanzare, le principali portatrici del West Nile, non mostra variazioni rispetto a sette giorni fa. Rimangono 15 i pool testati e risultati positivi di cui 5 gruppi nel mantovano e nel Pavese, 3 nel Bresciano uno nel Lodigiano e uno nel Comasco.