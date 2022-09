Storie nere, storie vere che la letteratura sa raccontare ai ragazzi

Raccontare ai ragazzi la Storia è importante e la letteratura sa essere di grande aiuto. Soprattutto quando gli eventi sono così neri che cercare le parole giuste è indispensabile.

L’uomo che dava la caccia ai nazisti

Tante storie importanti che non devono essere dimenticate.

Annalisa Strada e Marco De Paolis le raccontano ne L’uomo che dava la caccia ai nazisti pubblicato per Piemme.

Per più di trent’anni, centinaia di fascicoli sono rimasti sepolti in un armadio chiuso da un lucchetto, con le ante voltate verso il muro. Lì dentro c’erano storie che si voleva dimenticare: le storie degli eccidi nazifascisti che nel terribile periodo dell’Occupazione dal 1943 al 1945 hanno insanguinato l’Italia.

Quando finalmente l’Armadio della Vergogna è stato aperto, ne sono usciti descrizioni di crimini, nomi di presunti colpevoli, testimoni, fotografie, mappe, interrogatori: insomma, tutto ciò che serve per avviare un’indagine e arrivare a un processo.

Il giudice che ha dato il via a quelle investigazioni, Marco De Paolis, ci racconta come è riuscito a istruire i processi per individuare i colpevoli di quegli eccidi.

L’uomo che dava la caccia ai nazisti

di Annalisa Strada e Marco de Paolis

Piemme editore – 14 €

I delitti di Whitechapel

Un mistero che avvolge da sempre la città di Londra. I misteri di Whitechapel ovvero la leggenda di Jack lo squartatore.

La madre di Sybil Conway è stata uccisa da Jack lo Squartatore. Nonostante sia stata abbandonata da bambina dalla donna, Sybil vuole vederci chiaro e intende scoprire lei stessa chi fosse sua madre e perché è stata assassinata.