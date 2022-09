Strade pulite fa tappa a Castellanza, volontari al lavoro per ripulire i bordi dai rifiuti degli incivili

Appuntamento per chiunque voglia dare una mano sabato 24 settembre e poi il 1° ottobre con Puliamo il Mondo. Organizza Legambiente con l’amministrazione comunale

Dopo le giornate di inizio anno, torna “Strade Pulite” per proseguire il lavoro iniziato dal gruppo di volontari che aiutano a mantenere pulite le strade di Castellanza.

La prima iniziativa, denominata “Strade pulite” si terrà sabato 24 settembre dalle ore 15,00. Il ritrovo sarà presso la rotonda degli Alpini di via della Pace/via dell’Acquarella, al confine con Legnano, per la pulizia dei bordi verdi di alcune strade cittadine dai rifiuti lanciati dalle macchine o scaricati ai bordi delle strade.

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Strade Pulite, organizzazione di tutela ambientale che dal 2015 si preoccupa di pulire i bordi verdi delle strade dai rifiuti, contro l’inciviltà del “rifiuto selvaggio”, per il decoro, il senso civico, il rispetto della natura, del bene comune e un mondo migliore. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini. Chi desidera dare una mano può presentarsi al punto di ritrovo munito di gilet ad alta visibilità, guanti da lavoro e scarpe o scarponcini tassellati.

La seconda iniziativa è “Puliamo il mondo” e si terrà sabato 1 ottobre al pomeriggio. L’iniziativa è organizzata con Legambiente ed è aperta anche ai ragazzi.